Macalister Silva rompió el silencio sobre la renovación de Alberto Gamero en Millonarios; se mostró preocupado

David Macalister Silva se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del club embajador y, debido a esto, es uno de los grandes referentes para la hinchada capitalina.

Recientemente, se dio a conocer que el estratega Alberto Gamero habría llegado a un acuerdo con las directivas del equipo tras varias semanas de negociación, en las que se dieron algunos rumores de una posible salida del técnico que recientemente le dio la estrella número 16 a Millonarios. Sin embargo, esto no sería un hecho y fue el mismo presidente Enrique Camacho quien dio a conocer la realidad de esta situación, afirmando que “está prácticamente definido (...) Creo que esta semana se firma”, dijo en charla con Caracol Radio.

Cabe mencionar que, a la fecha, Millonarios ocupa la casilla número diez tras un inicio regular en el que ha tenido cuatro victorias, cuatro empates y la misma cantidad de derrotas, resultados que, según varios hinchas, no son lo que esperaban. ,

Alberto Gamero frente a Medellín en el Atanasio Girardot. | Foto: Colprensa

Las declaraciones de Macalister Silva que respaldan a Gamero

En la misma cadena radial, David Macalister Silva respondió ante los cuestionamientos y resaltó la importancia de la presencia de Gamero en el banquillo albiazul.

“Yo lo he dicho a lo largo de mi estadía con él acá, lo dije cuando llegué a Millonarios; Gamero es demasiado importante para mi familia, por lo que ha representado en mi carrera y como persona”, dijo Macalister, quien fue enfático en decir que no solamente es él, sino que todo el plantel considera la importancia de Gamero en el banco. “Seguro que para todo el grupo es superimportante que el profe pueda seguir al frente de nosotros porque es un profesor, no tiene reparo en parar una jugada para enseñar y corregir y eso es algo que no se encuentra muy fácilmente”, señaló Macalister.

Posteriormente, dio su parte de tranquilidad ante los últimos resultados que ha tenido la plantilla, los cuales, por ahora, los dejan fuera de la zona de clasificación a los cuadrangulares semifinales a falta de ocho juegos. “Sabemos que no es el techo y no puede ser el techo para nuestras aspiraciones, vamos a ir mejorando los errores que se cometen para ir acercándonos al grupo de los ocho que es nuestro primer objetivo”.

DIM vs Millonarios | Foto: Prensa Millonarios

Así mismo, resaltó que el rendimiento no ha bajado por falta de motivación, “No, yo no creo que se baje la motivación. Eso no puede ser posible porque qué más motivación que eres el campeón reciente. Los dos equipos que juegan la final son los que menos recuperación tienen, lo que generan mucho estrés, presión y al final en algún momento se tiene que sentir.”

Y complemento asegurando que tanto él como el resto de jugadores han estado trabajando constantemente para obtener buenos resultados. “Lo que estamos trabajando es que no nos vaya a pasar a nosotros y estamos a tiempo para que esto no nos pase. Nuestro fútbol ha demostrado que no importa si entras de primero o de octavo”.

David Silva and Oscar Cortes of Millonarios celebrate the goal during the match against America de Cali on matchday 16 of the Liga BetPlay DIMAYOR I 2023 played at the Nemesio Camacho El Campin stadium in the city of Bogota. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) | Foto: Getty Images/Daniel Garzon Herazo/NurPhoto

Macalister fue honesto y resaltó algunos aspectos claves a mejorar en los próximos partidos para no presentar más derrotas en los encuentros. “Para dejar de sufrir los partidos, hay que mejorar algo que nos ha costado, que es la definición, tenemos que concretar las opciones que creamos y en cuento a tener esa idea ofensiva, es algo que el profe nos ha inculcado y recalcado al máximo. Tener esa idea no quiere decir que no sepamos defendernos”.