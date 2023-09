Carlos Antonio Vélez, sin tapujos: reveló quién es el mejor técnico del fútbol colombiano

Vélez reveló su candidato

“No puede ser. No puede ser, ¿en serio están discutiendo estos caballeros, que no identifiqué porque estaba lejos, eso? Eso no tiene discusión, el mejor técnico colombiano es Gamero, Lucas González es un muchacho recién destetado, no tiene más de 50 partidos en primera división, ¿cómo vamos a inventar eso?”, expresó de forma tajante el comunicador.