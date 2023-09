Millonarios se cansó de esperar a Alberto Gamero y le puso ultimátum para su renovación: “habría reemplazo”

Uno de los temas que más ha generado preocupación en Millonarios es el futuro de su técnico Alberto Gamero . Si bien en las últimas semanas se ha hablado de avances en negociaciones, el estratega no ha firmado su contrato, algo que ha puesto en vilo a los hinchas.

¿Millonarios se cansó de esperar?

Con todo el tiempo de espera que le han dado al entrenador para decidirse, este martes (19 de septiembre) se confirmó que desde la directiva ya habrían puesto un ultimátum y de no darse su renovación ya tendrían en mente un reemplazo.

“Ya están de acuerdo las partes. En Millonarios me han dicho que se espera que firme el viernes, que no hay ningún problema ”, indicó el periodista en ESPN.

Pero a esta información, Casale agregó: “Si Gamero no firma esta semana, les parece muy interesante el técnico del Pereira”.

EXCLUSIVA SOBRE GAMERO Y MILLONARIOS🚨 @casaleantonio : "Se espera que firme el viernes. Si Gamero no firma, pues parece muy interesante el técnico del Pereira" ¿Qué opinas? #ESPNF360COLOMBIA .

Camacho habla

“Lo del profesor Gamero está prácticamente definido. Solo hay algunos ajustes de forma. Quiere continuar con nosotros. Creo que esta semana se firma, es el espíritu. Hay acuerdo en todo, la idea es firmar esta semana, es lo que queremos. Las cosas suceden cuando ocurren, por lo que no me precipito a decir nada, sino cuando esté definida la situación respetando los tiempos. No tenemos diferencias, que era parte importante”, agregó.