Macalister Silva se confesó sobre su futuro tras fracaso de Millonarios en Libertadores

En esta zona, en la que también compartió con Bolívar de Bolivia y Palestino de Chile, el equipo dirigido por Alberto Gamero no pudo clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores ni a la fase previa de los octavos de la Copa Sudamericana .

Millonarios F. C., además, no logró ganar ni un solo partido en la presente edición de la Copa Libertadores. Para muchos, lo del equipo colombiano es un rotundo fracaso. El golpe para los hinchas azules es más que considerable.

“ Hoy termina la Copa para nosotros. No tuvimos cuatro o cinco jugadores que debíamos traer para esta Copa . Nos fue muy mal y tenemos que replantear para lo que viene”, agregó el experimentado director técnico.

“Hace rato, hace días, ya cuando hemos visto esto, me han tocado el tema de refuerzos. No es secreto y obviamente que trajimos unos, pero se nos lesionaron otros. Hoy no vamos a buscar culpables, ya el domingo terminamos la Liga y miraremos qué viene. Tuvimos también mala suerte de tener tantos jugadores lesionados y eso se discutió. Estoy con cabeza fría y tranquilo y con la certeza de la necesidad de que sí se necesitan refuerzos. Eso es lo que la junta directiva está planteando y vamos a mirar”, sentenció Gamero.