“No puedo esperar”: Kylian Mbappé suelta anuncio crucial de su nuevo equipo y está feliz

Con las ilusiones de más de uno, vuelve a jugar la estrella francesa Kylian Mbappé, quien día tras día da más pistas sobre cuál será su próximo destino, pero no termina de revelarlo por completo. Ahora, en una conversación con el medio CNN, dio a conocer que la decisión ya está tomada.

En conversación con el mencionado medio, anunció que resta poco para que el mundo sepa su próximo destino: “¿Cuándo se anunciará mi próximo club? Es cuestión de días . Creo que pronto será oficial y solo quiero disfrutar de este tiempo sin club. Tengo mi contrato con el PSG, así que alguien me paga por el momento (risas)”.

En su video de despedida de PSG se mostró conmovido por salir por primera vez de Francia, ahora, piensa distinto: “Mi prioridad es ser feliz. Dejaré mi país por primera vez y estoy realmente emocionado por ello, va a ser una experiencia fantástica y no puedo esperar para estar en mi nuevo club”.

Al parecer, la decisión no fue únicamente suya, ya que su círculo cercano también tuvo mucho que ver: “Quiero ganar trofeos, estar con mis nuevos compañeros, pero como hombre lo que quiero es ser feliz y que mi familia sea feliz y que pueda disfrutar del momento conmigo”.

Sobre las críticas que pudo recibir por dejar un lugar en el que era la mayor estrella, dijo sentirse a gusto: “No me arrepiento de nada. Era más que el PSG, era más que quedarse en el PSG, era el Mundial en Catar, había muchas cosas... fue una decisión difícil, pero no me arrepiento”.