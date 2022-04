Macalister Silva se compromete con la hinchada de Millonarios: habló de títulos

Millonarios vive las mieles del liderato en la Liga BetPlay 2022-I. El equipo bogotano logró ante Santa Fe un nuevo triunfo en el clásico capitalino 306 y con 35 puntos comparte el primer lugar con Deportes Tolima, ambos clasificados a la siguiente fase del campeonato y con las aspiraciones claras de culminar el primer semestre de 2022 con título.

Para el cuadro pijao es repetir lo realizado durante las campañas recientes, en donde sin ser un equipo con una historia amplia en el FPC, ha logrado ser la ‘piedra en el zapato’ para las instituciones con mayores posibilidades económicas para lograrlo.

Por su parte, para los embajadores es casi una obligación la consigna de un campeonato de la primera división. El proceso de Alberto Gamero ha estado cerca de lograrlo y esperan que este año sea en el que se culmine de esa manera.

¡Feliz inicio de semana Familia Azul! 😁🙌⚽️💙🏟 pic.twitter.com/ibUtum92hc — Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 25, 2022

El capitán del cuadro azul, David Macalister Silva, se ha referido al compromiso con la hinchada en conversación El Alargue de Caracol Radio: “Como jugador de Millonarios tengo una obligación, siento una obligación que es conseguir un título, pienso que queremos ser campeones, y para eso hay que ganarle a la mejor nómina, al mejor club, al que tenemos en frente, y para eso hay que trabajar, para conseguir ese objetivo que se nos ha ido”.

Sobre las posibilidades de alcanzar el objetivo tuvo en cuenta la importancia de cómo se desarrolla el campeonato colombiano en todas sus fases: “Yo creo que, hablando de los rivales, desde mi punto de vista, he dicho que nuestro torneo es competitivo, donde se presentan muchas cosas; no se puede hablar que porque es primero, el último no puede ganar. La liga es muy pareja, estamos concentrados. Para nosotros es un partido muy difícil, con un Santa Fe que nos planteó un buen partido”.

Por otra parte, dio su opinión sobre la dirección técnica y el aporte de las divisiones menores: “Tenemos un proceso que empezó desde nuestros entrenos junto al profe Gamero y la cantera que ha respondido de la mejor manera”.

A su vez, como referente del equipo hizo una autocrítica para el presente del equipo y pensando que a pesar de ser líderes, deben continuar mejorando de cara al futuro cercano: “Es una lucha incansable el todos contra todos, pero en cuadrangulares todo comenzamos desde la primera línea. Millonarios tiene que seguir trabajando, corrigiendo los errores y teniendo mucha concentración”.

“Uno de nuestros objetivos es entrar de primeros, no es nada fácil, porque luchamos la posición, pero esperamos conseguir eso que nos trazamos que era entrar en el primer lugar”, añadió.

David Macalister Silva, jugador de Millonarios. - Foto: Dimayor

Para concluir, el capitán de las toldas azules reveló la importancia de una nómina competitiva en la que todos los jugadores, titulares o suplentes, están en la sintonía de un equipo para ser protagonistas en el momento que sean requeridos: “Nos sentimos bien. Traemos un proceso, tenemos una idea clara, es una idea trabajada y algo muy importante es que hemos logrado entender que somos parte de Millonarios y que hay que estar preparados para lo que nos toque. El que no está jugando hoy pone mucha atención para no desentonar”.

Finalmente, se atrevió a referirse sobre la final que perdió la institución frente al Deportes Tolima en 2021-I y sentenció que de llegar a una fase decisiva nuevamente, la historia podría teñirse de azul con un nuevo título para la institución bogotana: “Tenemos más madurez, una idea consolidada y más tiempo de trabajo. En la primera final había muchos jóvenes. Tenemos más madurez, más ilusión y más ganas”.