Magistral regreso de Rafael Nadal desata locura en el tenis mundial: así le fue en Barcelona

No fue el partido más brillante que se pueda recordar de Nadal en Barcelona, pero no hizo falta que lo fuera. Lo importante para el manacorí era tener buenas sensaciones, no resentirse de su lesión y poder seguir adelante con su evolución en Barcelona. Hubo buenos puntos, buenos momentos de tenis, ante un Cobolli contra el que nunca había jugado en toda su carrera.