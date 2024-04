Jonas Vingegaard reaparece y publica su primera foto tras el accidente; dijo cómo está de salud

Por ahora, en el Visma-Lease a Bike no han decidido si le alcanzará para estar en el Tour de Francia 2024, sin embargo, hay positivismo luego de recibir el alta médica en el hospital de Txagorritxu en Vitoria-Gasteiz (España).

“Quiero agradecer a todo el personal médico por cuidarme tan bien. Y quiero agradecer a todos por su apoyo moral. He recibido muchos mensajes, regalos y dibujos. ¡Conmovedores! Ahora es el momento de recuperarme por completo. ¡¡Pulgares hacia arriba!! ”, declaró.

Good news! A message from Jonas 🍀❤️ 𝘏𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦, 𝘪𝘵’𝘴 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘭𝘦𝘢𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘰𝘴𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭. 𝘐 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘬 𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘴𝘵𝘢𝘧𝘧 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘰 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘰𝘧 𝘮𝘦. 𝘈𝘯𝘥 𝘐 𝘸𝘢𝘯𝘵… pic.twitter.com/5wI6Ot4uJR

¿Le alcanzará para ir al Tour de Francia?

De los cuatro es Vingegaard el de la incógnita más grande, pues las lesiones sufridas en el País Vasco no parecen tener tiempo suficiente para permitirle llegar al 100 % de sus capacidades.

“Todo el mundo esperaba con ansias el gran enfrentamiento en el Tour de Francia entre Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Primož Roglič y Remco Evenepoel. Ahora puede que no tengamos eso. Sería muy triste para el deporte si alguno de ellos no puede correr el Tour. Tenemos que hacer algo al respecto”, completó.

El director del Visma no oculta su molestia por el riesgo que corren los ciclistas. “La falta de acción en materia de seguridad me entristece y me enoja mucho”, finalizó.