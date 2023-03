Mano a mano entre Messi y Ronaldo parece no tener fin: el argentino igualó impresionante marca del delantero del Al-Nassr

El astro argentino Lionel Messi, campeón del mundo con su selección en Qatar 2022, sigue haciendo historia y este domingo se acercó más a una nueva marca en su carrera deportiva.

En el duelo que su equipo, el Paris Sanint Germain, se medía al Nantes, el ex Barcelona de España abrió el marcador en el minuto 12, tanto con el que quedó a un solo gol de alcanzar la cifra de 800 tantos jugando como profesional.

El gol 799 de Lionel Messi es también el número 701 a nivel de clubes, cifra con la iguala a Cristiano Ronaldo como máximo goleador de histórico en Europa; sin embargo, la gesta del argentino tiene algo mucho más meritorio, pues alcanzó esa cifra en 840 partidos, 109 menos que los que necesitó el hoy jugador del Al-Nassr para llegar a ese registro.

Otro de los datos que sirve para alimentar la estadística de Lionel Messi es que, al contabilizar las 299 asistencias que ha otorgado, estaría confirmando su participación en 1.000 goles, algo que habla de la calidad de jugador que sigue siendo el capitán de la albiceleste.

Lionel Messi quedó a un solo gol de los 800 como profesional. (AP Photo/Daniel Cole) - Foto: AP

Después del susto, PSG ganó en la Ligue 1

El segundo gol de los parisinos lo consiguió Jaouen Hadjam en propia meta; sin embargo, antes de irse al descanso, el Nantes levantó cabeza y logró la igualdad gracias a las anotaciones de Ludovic Blas e Ignatius Ganago.

Luego de la pausa, el PSG volvió a concentrarse y convirtió dos tantos a través de Danilo Pereira y Kylian Mbappé, quienes se encargaron de asegurar la victoria ante el Nantes. Con esta victoria, el conjunto entrenado por Christophe Galtier logra provisionalmente una distancia de once puntos sobre el Marsella, segundo en la tabla, y camina con paso firme hacia el título local.

Ojos puestos en la Champions League

La gran ambición del París SG y sus propietarios cataríes es la Liga de Campeones, con una visita a Múnich el miércoles en la que está obligado a remontar la derrota de la ida contra el Bayern (1-0).

“Vamos allí para clasificarnos, estamos decididos, hemos recuperado confianza y ahora hay que ganar”, declaró Mbappé después del partido.

Messi, que ha logrado la ‘Orejona’ en cuatro ocasiones en su carrera, siguió demostrando encontrarse en un buen momento de forma abriendo el marcador tras una gran acción colectiva del PSG.

Ahora, el PSG tiene la cabeza puesta en el Bayern Múnich y el partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League. REUTERS/Gonzalo Fuentes - Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Messi, convocado por Scaloni para estrenar el título mundial

La selección de Argentina estrenará el título obtenido en Qatar 2022 en la próxima fecha Fifa en la que disputará dos duelos amistosos contra Panamá y Curazao. Para atender los compromisos, el técnico Lionel Scaloni entregó la lista de convocados en la que confirmó la presencia del astro del Paris Saint Germain Lionel Messi.

Las novedades del listado están a cargo de las nuevas promesas juveniles que el técnico decidió incorporar, como Máximo Perrone o Alejandrgo Garnacho, figuras del Manchester City y el Manchester United, respectivamente.

De la convocatoria también hacen parte un nutrido grupo de futbolistas que hicieron parte del proceso que terminó con la obtención del título mundial en tierra árabe y al cual se irán sumando nuevos futbolistas para darle aire al combinado suramericano de cara a las Eliminatorias.

Messi estará presente en los amistosos que disputará Argentina a finales de marzo. - Foto: REUTERS

“Como lo venimos haciendo: por mérito. Todo es mérito. No miramos el carnet, no miramos la edad, miramos los méritos. Podemos equivocarnos y que la gente en algunos casos piense que uno es mejor que otro, pero nosotros vamos a los méritos y si tiene 17 años y es muy bueno y creemos que tiene que estar, estará. Y si tiene treinta y pico y pensamos que tiene que estar, también estará”, le dijo Scaloni a Infobae después de ser elegido como el mejor técnico del mundo en la gala de los premios The Best.

*Con información de AFP