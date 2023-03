“Que no venga”: alertan a Lionel Messi tras las amenazas para que no regrese a Argentina

“Messi, te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”, fue la amenaza que quedó registrada hace un par de días en contra de Lionel Messi y de la cual informaron las autoridades.

Esto indignó por completo al fútbol mundial y desde allí las reacciones no se hicieron esperar por parte de colegas, amigos, entre otras personalidades. Una de las personas que se refirió a este hecho fue Ezequiel Unsain, portero de Defensa y Justicia en el balompié argentino, quien dijo: “No puede ser que la gente esté pasando por este momento de inseguridad tan grande”.

A la par de esto, en una entrevista con el reconocido medio argentino TyC Sports, alertó al ganador del The Best y le dijo: “Le sugeriría que no venga a Argentina”.

Además, el portero dijo que no debería ni pensar en cumplir el anhelo de jugar en el fútbol argentino, refiriéndose a la posibilidad que ha sonado desde el Mundial de Qatar 2022 de ir a Newell’s Old Boys: “Messi ya tiene una vida construida y una familia y si se llegase a venir sería muy difícil para él”.

¿Quién es Pablo Javkin, a quien citan en la amenaza contra Messi?

Cabe señalar que a quien hacen referencia en las amenazas, además de Messi, es en realidad el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien luego de conocer las acciones criminales, rechazó los hechos y los calificó de “alevosos”.

En entrevista con Radio 2, una emisora local, Javkin aseguró que ahora una de sus prioridades será el cuidado de la familia Roccuzzo y confirmó que habló con algunos de los parientes de la esposa del 10 argentino.

“Tenemos que cuidar a la familia, es una familia de muchos años de labor que no tiene nada que ver con esta situación”, declaró el jefe de la ciudad de Rosario a Radio 2.

“Con Messi, no”

En redes sociales ya hay algunos defendiendo al considerado mejor futbolista de todos los tiempos. Uno de ellos, dice: “Los narcos se van a terminar en Rosario, pero no por algo que haga Santa Fe o el Estado, sino porque si tocan a Messi medio país va a ir a armar su propia guerrilla contra estos pelotudos. Además, cómo amenazas a Messi”.

En Twitter, más de un hincha está clamando “con Messi, no”, en defensa del jugador, que lo único que ha hecho es deleitar con la magia de sus botines a los seguidores del balompié y liderar a la selección de Argentina a su tercer título mundial, luego de 36 años de sequía.

Incluso hubo quienes compararon a las mafias de Rosario con lo que otrora fue el cartel de Medellín en Colombia, haciendo referencia a Pablo Escobar y quejándose del presidente de Argentina, Alberto Fernández.

Un tuit, por ejemplo, dice: “Qué tristeza que gracias a Alberto Fernández ya somos la Colombia de Pablo Escobar Gaviria. El mundo está hablando de las amenazas y el tiroteo al local de la familia Messi”.

Aunque hay algunos seguidores que sueñan con ver a Messi jugar en la primera división de Argentina, quizás en el cierre de su carrera deportiva, tras la amenaza contra él, piensan que no vale la pena.

“A veces, como hincha, me ilusiono con la posibilidad de que Messi juegue en Argentina. Después recuerdo que el país no está a la altura del mejor de la historia. Perdemos todos...”, comentó un seguidor del jugador del PSG.