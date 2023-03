Amenaza contra Lionel Messi: Gobierno de Argentina entrega desalentador panorama, “los narcos han ganado”

La amenaza contra Lionel Messi en un pedazo de cartón tras un tiroteo en un supermercado que pertenece a la familia de su esposa, Antonela Roccuzzo, continúa suscitando polémica en Argentina, tanto que el ministro de Seguridad de ese país, Aníbal Fernández, tuvo que dar la cara a la prensa y cambiar al comandante de las fuerzas federales de Rosario, donde ocurrió todo.

“Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”, fue la amenaza que dejaron presuntos narcos de Rosario, donde nació Messi, luego de propinar 14 balazos al supermercado, la madrugada de este 2 de marzo.

El astro argentino Lionel Messi fue amenazado luego de un atentado a uno de los supermercados de la familia de su esposa. - Foto: Fotomontaje Semana / Getty / Imagen publicad en Twitter por @somoscorta

Pablo Javkin, a quien citaron en la amenaza contra Lionel Messi, el encargado de encaminar a la selección de Argentina a su tercer título mundialista, es el intendente de Rosario, que además de calificar los hechos de “alevosos” dejó un mensaje al presidente de Argentina, Alberto Fernández.

“¿A cuánto está el Presidente de acá, a media hora? Vengan acá los que tiene responsabilidad. Yo soy intendente de la ciudad, yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí no me dejaron”, expuso, desde el lugar de los hechos.

Intendente de Rosario pidió la presencia del presidente Alberto Fernández en el lugar de los hechos. - Foto: Reuters / Pool

En ese contexto fue que el ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, conversó con la prensa de ese país. “Los narcos han ganado”, sostuvo, porque lo ocurrido en Rosario al parecer no es una novedad, “sucede hace 20 años”.

“Nosotros entramos con todo lo que tenemos. El año pasado arrancamos para torcer esa realidad y realizamos 2.050 procedimientos en los que hubo 2.077 detenidos. No estamos jugando con esto, estamos trabajando muy fuerte en función de las investigaciones”, afirmó el jefe de la cartera de Seguridad de ese país, que fue enfático en manifestar que no es solo cuestión del actual Gobierno: “Esto tardó 20 años en instalarse, no se va a desinstalar en 20 minutos...”.

Apoyan a Messi en redes sociales tras amenaza

En redes sociales hubo centenares de personas defendiendo al considerado mejor futbolista de todos los tiempos. Uno de ellos, dice: “Los narcos se van a terminar en Rosario, pero no por algo que haga Santa Fe o el Estado, sino porque si tocan a Messi medio país va a ir a armar su propia guerrilla contra estos pelotudos. Además, cómo amenazas a Messi”.

Los narcos se van a terminar en Rosario, pero no por algo que haga Santa Fe o el estado, si no por que si tocan a Messi medio pais va a ir a armar su propia guerrilla contra estos pelotudos. Además como amenazas a Messi https://t.co/fAOQckZO6Q — M.W (@MarianosgW) March 2, 2023

En Twitter, más de un hincha clamó “con Messi no”, en defensa del jugador, que lo único que ha hecho es deleitar con la magia en sus botines a los seguidores del balompié y liderar a la selección de Argentina a su tercer título mundial, luego de 36 años de sequía.

Con Messi no hijos de puta se pudre el rancho — CAMPEÓN DEL MUNDO ⭐⭐⭐ (@jefedelgremio) March 2, 2023

Incluso hubo quienes compararon a las mafias de Rosario con lo que otrora fue el cartel de Medellín en Colombia, haciendo referencia a Pablo Escobar y quejándose del presidente de Argentina, Alberto Fernández.

Un tuit, por ejemplo, dice: “Qué tristeza que gracias a Alberto Fernández ya somos la Colombia de Pablo Escobar Gaviria. El mundo está hablando de las amenazas y el tiroteo al local de la familia Messi”.

Que tristeza que gracias a @alferdez ya somos la Colombia de Pablo Escobar Gaviria. El mundo está hablando de las amenazas y el tiroteo al local de la familia Messi . Vos @FernandezAnibal tranquilo con tú "negocio"@SergioBerniArg cállate 🤬 HDP — Justicia ☀️🙏🌹🍀😃 (@GabriellaItal) March 2, 2023

Aunque hay algunos seguidores que sueñan con ver a Messi jugar en la primera división de Argentina, quizá en el cierre de su carrera deportiva, tras la amenaza contra él, piensan que no vale la pena.

“A veces, como hincha, me ilusiono con la posibilidad de que Messi juegue en Argentina. Después recuerdo que el país no está a la altura del mejor de la historia. Perdemos todos...”, comentó un seguidor del jugador del PSG.

Antonela Rocuzzo estuvo junto al astro Lionel Messi en la más reciente gala de los premios The Best. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Valga recordar que tan solo hace tres días Messi consiguió su segundo premio, The Best, entregado por la Fifa, aunque además suma siete balones de oro.