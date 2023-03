“Con Messi no”: hinchas de Argentina temen por la escabrosa amenaza de presuntos narcos contra el 10

Minutos después de que se hubiera dado a conocer la amenaza contra el futbolist argentino Lionel Messi en un cartón, luego de que un supermercado de la familia de su esposa, Antonela Roccuzzo, recibiera 14 disparos, los hinchas del 10 comenzaron a salir en su defensa.

El mensaje contra el campeón del mundo, que recientemente recibió el premió The Best, dice así: “Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”.

En redes sociales ya hay algunos defendiendo al considerado mejor futbolista de todos los tiempos. Uno de ellos, dice: “Los narcos se van a terminar en Rosario, pero no por algo que haga Santa Fe o el Estado, sino porque si tocan a Messi medio país va a ir a armar su propia guerrilla contra estos pelotudos. Además, cómo amenazas a Messi”.

En Twitter, más de un hincha está clamando “con Messi no”, en defensa del jugador, que lo único que ha hecho es deleitar con la magia en sus botines a los seguidores del balompié y liderar a la selección de Argentina a su tercer título mundial, luego de 36 años de sequía.

Incluso hubo quienes compararon a las mafias de Rosario con lo que otrora fue el cartel de Medellín en Colombia, haciendo referencia a Pablo Escobar y quejándose del presidente de Argentina, Alberto Fernández.

Un tuit, por ejemplo, dice: “Qué tristeza que gracias a Alberto Fernández ya somos la Colombia de Pablo Escobar Gaviria. El mundo está hablando de las amenazas y el tiroteo al local de la familia Messi”.

Aunque hay algunos seguidores que sueñan con ver a Messi jugar en la primera división de Argentina, quizá en el cierre de su carrera deportiva, tras la amenaza contra él, piensan que no vale la pena.

“A veces, como hincha, me ilusiono con la posibilidad de que Messi juegue en Argentina. Después recuerdo que el país no está a la altura del mejor de la historia. Perdemos todos...”, comentó un seguidor del jugador del PSG.

¿Quién es Pablo Javkin, a quien citan en la amenaza contra Messi?

Cabe señalar que a quien hacen referencia en las amenazas, además de Messi, es en realidad el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien luego de conocer las acciones criminales, rechazó los hechos y los calificó de “alevosos”.

En entrevista con Radio 2, una emisora local, Javkin aseguró que ahora una de sus prioridades será el cuidado de la familia Rocuzzo y confirmó que habló con algunos de los parientes de la esposa del 10 argentino.

“Tenemos que cuidar a la familia, es una familia de muchos años de labor que no tiene nada que ver con esta situación”, declaró el jefe de la ciudad de Rosario a Radio 2.

Las amenazas, tres días después de The Best

El pasado 27 de febrero, los ojos del mundo estuvieron puestos en Messi. Los asistentes a la gala The Best y los aficionados que disfrutaron de la transmisión en vivo en las redes sociales, quisieron comprobar si Messi hablaba como jugaba, y los sorprendió con su discurso tras quedarse con la estatuilla a mejor jugador.

“Es un placer volver a estar acá, entre los tres mejores con Benzema, que no está acá, y Mbappé. Los dos tuvieron un año grandísimo. Es un honor volver a estar en la gala y ser el ganador. Quiero agradecer a mis compañeros porque hoy estamos acá con Scaloni y el Dibu. Estamos en representación de ellos. Sin ellos no estaríamos hoy acá, como lo dijo mi técnico, Scaloni”, dijo inicialmente Messi.

Luego, reconoció lo importante que fue haber liderado el tercer título mundial de la selección de Argentina: “Este año fue una locura para mí. Pude cumplir mi sueño después de tanto pelear e insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden conseguir, y yo gracias a dios lo pude obtener”.

Luego agregó: “Por último quiero agradecerle a mi familia, a la gente de Argentina por como vivieron ese mes tan especial que va a quedar en nuestro recuerdo y le mando un beso especial a mis hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y vayan a dormir ya”.