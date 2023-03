Barcelona vs. Real Madrid ¿por qué a sus hinchas se les dice ‘culés’ y ‘vikingos’?

Este 2 de marzo se disputará uno de los partidos que más expectativa genera, no solo en España, sino en el mundo: Barcelona vs. Real Madrid. Los dirigidos por Xavi y los comandados por Carlo Ancelotti jugarán la ida de la semifinal de la Copa del Rey, en el mítico Estadio Santiago Bernabéu.

El clásico español llama la atención por la eterna rivalidad de ambos clubes, las figuras con las que cuentan y la calidad de juego que siempre brindan, pero también por la hinchada, que en este tipo de compromisos suele alentar más que nunca.

El partido Barcelona vs. Real Madrid de hecho es buen pretexto para contar el origen de las expresiones culés y vikingos, para referirse a los fanáticos de estos clubes.

Él porqué de la expresión ‘culés’

La historia de por qué se les dice culés a los aficionados de Barcelona comienza en 1922, aunque se extiende a 1957, época en que el equipo jugaba sus partidos como local en una cancha cerca de Les Corts, en el barrio de la Industria de la ciudad.

Hinchas del Barcelona exhiben sus banderas en el Camp Nou - Foto: AP

Como el campo de juego no contaba con los asientos suficientes para acoger a los hinchas del conjunto blaugrana, algunos aficionados optaban por sentarse en los muros que lo rodeaban, aunque ello implicara que los caminantes de la ciudad observaran cómo les quedaba media cola afuera.

Así, pues, los hinchas del Barcelona comenzaron a ser conocidos como los culers, es decir, quienes mostraban el cu**, apodo que fue cambiando a culés.

De dónde salió el ‘vikingos’, en el caso del Real Madrid

Establecer de dónde salió el término ‘vikingos’ para referirse a los hinchas del Real Madrid es una tarea más difícil, aunque hay dos versiones en torno a ello, una que involucra a la prensa deportiva y la otra, a los jugadores de países nórdicos.

De la misma manera en que los comentaristas deportivos suelen apodar a los jugadores durante las transmisiones de los partidos, la revista Time, en 1960, creó un término para los futbolistas del Real Madrid, sin saber que perduraría durante décadas.

Los hinchas del Real Madrid celebrando su más reciente título de Champions League, - Foto: AP

“Real wanders through Europe the Vikings once walked, destroying everything in its path”, escribió la revista, a propósito de un partido del cuadro merengue. Su traducción es: “El Real Madrid se pasea por Europa como antes se pasearon los vikingos, arrasándolo todo a su paso”.

Entretanto, la otra versión apunta a que se les conoce como vikingos por el fichaje de jugadores como: Henning Jensen, que jugó en el Real Madrid en 1978 y 1979; el alemán Günter Netzer, presente de 1973 a 1976, y Paul Breitner, de 1974 a 1977.

La previa del clásico español por la Copa del Rey

El Real Madrid y el FC Barcelona abrirán este jueves en el estadio Santiago Bernabéu desde las 3:00 p. m. (hora colombiana) la semifinal de la Copa del Rey. Este choque se data como el tercer clásico de esta temporada en el que los madridistas buscan revancha tras lo sucedido en la Supercopa de España y los azulgranas volver a sonreír tras dos decepciones y pese a bajas importantes.

El de este 2 de marzo, será el primero de tres partidos que se avecinan entre Barcelona y Real Madrid. (AP Photo/Hussein Malla) - Foto: AP/Hussein Malla

Este primer capítulo para avanzar a la final, el próximo 6 de mayo, da comienzo al pequeño carrusel de enfrentamientos en algo más de un mes entre los dos equipos, que se verán las caras dos veces más, todas ellas con mucho en juego, ya que el 19 de marzo tendrán un choque con aroma a decisivo

Pero antes medirán fuerzas en el Bernabéu donde buscarán coger ventaja en un torneo del KO, que se ha convertido en una prioridad para ambos en este momento de temporada. Las semifinales de Copa no dan un título, pero sí descartan a uno en la carrera por conseguir un trofeo, algo muy necesario para culés y merengues.

Posibles formaciones

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Nacho; Kroos, Camavinga, Modrić; Valverde, Benzema y Vinícius.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Balde; Gavi, Busquets, De Jong; Raphinha, Ansu Fati y Ferran Torres.