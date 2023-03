Jorge Luis Pinto se quejó de la derrota del Cali ante Pereira: “Se metió atrás y tuvo suerte... hizo línea de cinco”

Jorge Luis Pinto les salió al paso a las críticas por la derrota del Deportivo Cali ante el Deportivo Pereira la noche del 1 de marzo y, en lugar de asumir su responsabilidad como director técnico en el marcador, se quejó de su rival, como lo hizo poco más de una semana atrás, cuando su equipo empató con Águilas Doradas.

La escuadra azucarera tuvo su primera caída del año, por la mínima diferencia, jugando de local. Perdió con un gol temprano de un viejo conocido en el club y uno de los artífices de la décima estrella, el sanandresano Ángelo Rodríguez.

El primer señalado por la derrota, al menos por un sector de la hinchada, fue Jorge Luis Pinto, que dejó por fuera de la nómina titular a algunos referentes en lo que va de temporada: Kevin Velasco, Daniel Mantilla y Rafael Bustamante.

Pese a que el director técnico (DT) hizo cambios para darle vuelta al resultado en la segunda mitad del compromiso, el único que entró enchufado al campo de juego fue Daniel Mantilla. Además, el arquero del Pereira, Aldair Quintana, atajó claras opciones de gol del equipo caleño, frustrando el empate.

Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira, en juego aplazado por la primera fecha de la Liga BetPlay. - Foto: DIMAYOR

Una vez finalizado el compromiso correspondiente a la primera jornada de la Liga BetPlay, que tenían pendiente estos clubes, Jorge Luis Pinto se refirió a la rotación en su equipo: “Estamos golpeados porque no le dimos esa satisfacción a la afición que nos está empezando a acompañar. Me tocaría explicar muy largo los fenómenos de fisiología que manejo hace 35 años. Estoy convencido de lo que hice. Estoy absolutamente seguro”.

El planteamiento del Pereira, según Pinto

El técnico santandereano no solo se refirió a la cuestionada rotación en su equipo, que para mala fortuna no resultó, en especial por la falta de entendimiento entre los volantes de contención, Enrique Camargo y Yimmi Congo. Pinto afirmó que Pereira tuvo suerte con el gol que anotó cuando el cronómetro apenas marcaba el minuto 6 del compromiso.

Jorge Luis Pinto llegó al Deportivo Cali tras las salidas de Rafael Dudamel y Mayer Candelo. - Foto: NurPhoto via Getty Images

“El partido no fue fácil porque el equipo se metió atrás y tuvo la suerte de hacer el gol en un tiro de esquina. No estoy ni arrepentido y el día en que la tenga que volver a hacer, la vuelvo a hacer. Es lo que yo como entrenador considero. No voy a hacer otras cosas”, expuso el DT, que llegó al Deportivo Cali para ayudar a mejorar los resultados de 2022, cuando estuvo en los últimos lugares de la liga y fue eliminado de la fase de grupos.

Pinti lamentó que el DT rival, Alejandro Restrepo, se plantara con una línea de tres en defensa, que cuando se replegaba, con el apoyo de los volantes externos, pasaba a ser una línea de cinco. Y, aunque ya estaba previsto, no pudo sobreponerse.

“El señor Restrepo no hace línea de 3, hace línea de 5. Eso dificulta un poco más. Sabíamos que eso podía pasar. Por eso jugamos con punteros en el primer tiempo. Queríamos abrir la cancha y buscar desequilibrio”, agregó Jorge Luis Pinto.

Kevin Viveros fue titular tras las molestias físicas del delantero Gustavo Ramírez. - Foto: DIMAYOR

Ya luego, explicó cuál fue su apuesta en el segundo tiempo, aunque no dio resultado porque a los jugadores habilidosos del Deportivo Cali, como Daniel Mantilla, los marcaron con vehemencia. Pese a que Pinto afirmó que no era un reclamo, su opinión tuvo cierto tono de reproche.

“En el segundo buscamos otra alternativa con Mantilla que tiene fútbol por dentro y Velasco que fue mediapunta. No encontramos. Nos marcaron, nos chocaron, se cortó el ritmo del partido en múltiples veces. Me gustaría oír una opinión sobre eso. No estoy reclamando nada, sino que hablo de lo que vi. No sé si ustedes ven lo mismo que estoy viendo”, concluyó.

El próximo partido del Deportivo Cali será el domingo 5 de marzo, el clásico añejo ante Millonarios, a las 3:30 p. m.