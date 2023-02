“Usted me hace unas preguntas tan absurdas”, Jorge Luis Pinto a periodista tras el juego con Tolima

Deportivo Cali con Jorge Luis Pinto no conoce la derrota en la Liga Betplay Dimayor. Empató con Once Caldas, Atlético Nacional, Águilas Doradas y en la última fecha, salió vencedor en casa del Deportes Tolima. Además, empató con Barranquilla en el duelo de ida de la Copa Colombia y luego lo venció en su casa 6 a 0.

“Es la actitud de los jugadores y el trabajo intensamente en todos los aspectos. El esfuerzo se ve en los resultados, ojalá sostener la línea de producción en los equipos”, dijo Jorge Luis Pinto de inicio tras la victoria contra los pijaos, hablando de la buena racha.

Deportes Tolima vs. Deportivo Cali. Fecha 6 Liga BetPlay I-2023. - Foto: Dimayor

Sin embargo, Pinto que en el juego contra el equipo de Rionegro levantó polémica por llamar a Lucas González y su escuadra “marrulleros”, que se dedicaron a “parar el partido, echar el balón para afuera”, manifestando que hasta quisieron “meter las camillas” y que “por los menos en 30 años en el fútbol colombiano, no veía lo que se vio hoy” e incluso lo calificó de “vergüenza”, volvió a encender la opinión

Un periodista le preguntó por esa declaración del pasado y le dijo que sintió que su equipo hizo lo mismo, tirarse al piso y cortar el juego por momentos contra Tolima. Además, lo cuestionó sobre el descenso. De inmediato, Pinto respondió con ahínco.

“Usted me hace unas preguntas tan absurdas que me sorprende. Se lo digo con toda la sinceridad. Porque no me habla que vamos ganando, que estamos invictos, que estamos escalando posiciones. Al menos apóyenos en eso. ”, indicó el timonel azucarero y continuó.

“Que fue lo otro que me preguntó que es peor, ¿Qué nos tiramos al píso?, no ve que Mera está desgarrado, tuvieron que sacarlos por eso. Podría decir que el Tolima se tiró más. Miremos fútbol, ese día lo dije porque había múltiples situaciones de esas, Lo invito a que vea el video. Es lo primero que le digo a mis jugadores. No quiero jugadores que se tiren al piso y paren el partido. Es mi filosofía y la voy a sostener. No sé si gane o pierda”, contestó.

El próximo rival de Cali es Pereira. Los del Valle del Cauca son novenos en la tala de posiciones con 6 puntos. “Estamos progresando. Los goles no se nos habían dado contra Águilas o Nacional. Botamos un penal en Medellín. El equipo ha ido cogiendo forma y viene encontrando el gol. No jugamos tirando para atrás, jugamos para atacar y hemos encontrado un lindo triunfo”, puntualizó Pinto.

Antes de irse del Manuel Murillo Toro, Jorge Luis Pinto recordó que el tiempo efectivo de juego contra Águilas Doradas. Según sus estadísticas, 46 minutos de 90.

“De 90 se jugó, 27 el primer tiempo y 27 el segundo. Miremos aquí y ahora más tardecito les digo cuanto fue. Un abrazo a todos y mil gracias”, así concluyó su intervención con los medios el entrenador, cuyo equipo ganó con goles de Gustavo Ramírez a los 38 y Adrián Parra a los 87. Tolima empezó ganando con anotación de Kevin Pérez.