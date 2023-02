Polémicas declaraciones: Jorge Luis Pinto se fue de frente contra Águilas Doradas, los llamó “marrulleros”

El lunes por la noche, Deportivo Cali y Águilas Doradas se enfrentaron en la fecha 5 de la Liga BetPlay I-2023, encuentro que desató una gran polémica por las declaraciones del técnico Jorge Luis Pinto. Este compromiso dejó mejor parado al cuadro antioqueño en la tabla de posiciones, el conjunto azucarero cedió puntos importantes.

El marcador en el Palmaseca lo abrió el equipo visitante con la anotación de Jean Pineda al minuto 56, pero la alegría le duró poco a los dirigidos por Lucas González porque al 55′ llegó el empate por intermedio de Andrés Arroyo.

Más allá del desarrollo del partido, lo que más llamó la atención fue lo que sucedió en la rueda de prensa. En su turno ante los medios de comunicación, Jorge Luis Pinto dejó unas declaraciones bastante picantes en contra del entrenador de Águilas Doradas, acusándolo de plantear un juego vergonzoso.

Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali. - Foto: Dimayor

“Lo digo con respeto y franqueza, hacía por lo menos 30 años en el fútbol colombiano, no veía lo que se vio hoy (lunes) y a mí me asombra que no pregunten de eso, qué vergüenza lo del partido de hoy”, expresó el entrenador santandereano.

Recalcando que “hace 30 años no veía eso”, Pinto indicó que los jugadores del equipo rival fueron “marrulleros” y se dedicaron a “parar el partido, echar el balón para afuera”, manifestando que hasta quisieron “meter las camillas” al campo de juego y eso para él “es triste”.

“Si el señor Lucas González viene a hacer eso en el fútbol colombiano, es mejor que se vaya, con todo respeto, porque nosotros quemamos esa etapa, luego el fútbol se hizo pulcro, es una vergüenza”, agregó el técnico mundialista con un mensaje directo al entrenador del cuadro antioqueño, quien está teniendo su primera experiencia en primera división.

Deportivo Cali vs. Águilas Doradas. Fecha 5 Liga BetPlay I-2023. - Foto: Dimayor

Además, dijo que le “encantaría que estuviera alguien de la Dimayor para que viera el partido” para ser testigo de “lo que se permitió, lo que se hizo; parar el partido, tirarse en el piso, en tirarse la pelota”. Y fue certero al decir que “eso hay que acabarlo en el fútbol”.

“Véanlo si creen que es mentira, eso hay que acabarlo en el fútbol colombiano, eso no es fútbol. No estoy diciendo que Águilas juega mal, no, juega por ratos bien, es no hacer lo que hizo hoy. No fue cuatro o cinco veces, fueron cuarenta veces y se le permitió”, sentenció.

Con el empate en la capital del Valle del Cauca, el Cali quedó en la casilla número 16 con tres puntos en tres juegos disputados, mientras que Águilas Doradas es tercero con nueve unidades en cinco salidas al campo de juego.

Deportivo Cali vs. Águilas Doradas. Fecha 5 Liga BetPlay I-2023. - Foto: Dimayor

Resultados de la Liga BetPlay (Fecha 5)

Viernes 17 de febrero

Atlético Huila 0-0 Deportes Tolima

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Sábado 18 de febrero

Envigado FC 0-0 Alianza Petrolera

Estadio: Metropolitano de Itagui

Independiente Medellín 0-1 América de Cali

Estadio: Atanasio Girardot

Millonarios 2-1 Jaguares

Estadio: El Campín

Deportivo Pasto 1-0 Junior

Estadio: Departamental Libertad

Domingo 19 de febrero

Deportivo Pereira 3-1 Once Caldas

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

La Equidad 0-1 Independiente Santa Fe

Estadio: Metropolitano de Techo

Atlético Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional

Estadio: Alfonso López

Lunes 20 de febrero

Deportivo Cali 1-1 Águilas Doradas

Estadio: Deportivo Cali

Por definir

Unión Magdalena vs. Boyacá Chicó

Estadio: Sierra Nevada