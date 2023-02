Jorge Luis Pinto se fue de nuevo en contra del técnico de Águilas Doradas; no quiso calmar los ánimos

Una gran polémica se ha dado en los últimos días en el fútbol colombiano, tras el cruce del pasado lunes entre Deportivo Cali y Águilas Doradas. El duelo, que estaba pactado por la quinta jornada de la Liga Betplay, tuvo como protagonista el rifirrafe entre los técnicos de estos clubes, por lo que se dejó a un lado lo que verdaderamente ocurrió en el terreno de juego.

Lo que desató la pelea entre ambos estrategas fue el planteamiento hecho por el cuadro visitante, el cual se replegó en defensa y desesperó a su rival para conseguir el valioso punto que lo mantiene en los primeros puestos del campeonato. No obstante, Jorge Luis Pinto no lo vio de esa manera y no valoró el juego de su rival, pues aseguró que fueron al estadio del Cali a “quemar tiempo” y ser “marrulleros”.

“Lo digo con respeto y franqueza, hacía por lo menos 30 años en el fútbol colombiano no veía lo que se vio hoy (lunes) y a mí me asombra que no pregunten de eso, qué vergüenza lo del partido de hoy”, expresó el entrenador santandereano, de entrada, en la rueda de prensa.

Ahora bien, Pinto fue muy severo y lanzó un duro dardo al técnico Lucas González, el cual ha tenido una grandiosa campaña con el equipo de Rionegro. Recalcando que “hace 30 años no veía eso”, Pinto indicó que los jugadores del equipo rival fueron “marrulleros” y se dedicaron a “parar el partido, echar el balón para afuera”, manifestando que hasta quisieron “meter las camillas” al campo de juego y eso para él “es triste”.

“Si el señor Lucas González viene a hacer eso en el fútbol colombiano, es mejor que se vaya, con todo respeto, porque nosotros quemamos esa etapa, luego el fútbol se hizo pulcro, es una vergüenza”, agregó el técnico mundialista con un mensaje directo al entrenador del cuadro antioqueño, quien está teniendo su primera experiencia en primera división.

Estas palabras de Pinto generaron un sinnúmero de reacciones en contra y a favor. Sin embargo, el principal afectado, el técnico de Águilas Doradas, Lucas González, respondió un día después a los señalamientos del experimentado DT.

“No tengo mucho que decir al respecto, prefiero centrarme en el juego. Desafortunadamente en el partido de ayer perdimos la oportunidad de ser líderes, era lo que buscábamos”, dijo en diálogo con Blu Radio.

Pinto contraataca a González

Dos días después de este cruce de técnicos, el santandereano no se quedó callado en rueda de prensa y volvió a tocar el tema de Lucas González, dejando claro que no quedó contento con lo planteado por su colega.

“Yo no tengo nada que hablar con él ni él tiene que hablar nada conmigo, esa es la verdad. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto se jugó en el primero y el segundo tiempo?”, dijo de entrada el estratega.

Y agregó: “En el primer tiempo se jugaron 27 minutos y en el segundo 23 minutos. Qué vergüenza para el fútbol, para ustedes y la afición, para todo el mundo. Y ustedes vieron el partido, siento profundamente de ustedes que ni siquiera hayan tocado ese tema en la tal rueda de prensa, ni a él ni a mí. Qué pena, muchachos, me da pena, pero eso es ver el fútbol(...)”.

Para ser más sensato, Pinto aseguró que no se arrepiente de las palabras que dijo el pasado lunes, ratificando su molestia con lo ocurrido. “Lo ratifico totalmente en las declaraciones que di, no quito ni una palabra.”.

Por lo pronto, ambos técnicos parecen haber pasado la página y enfocarse en su siguiente reto de la Liga BetPlay. Por un lado, el Cali de Pinto se enfrentará el fin de semana con el Deportes Tolima, equipo que tampoco ha mostrado una gran cara en este arranque.

En cuanto a las Águilas Doradas, el equipo se verá las caras con Atlético Bucaramanga en un duelo que promete mucho por el fútbol exhibido por ambos.