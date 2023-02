El técnico de Águilas Doradas no se le ‘arrugó’ a Jorge Luis Pinto y contestó a sus polémicas palabras

El pasado lunes –20 de febrero– Deportivo Cali y Águilas Doradas dieron cierre a la quinta jornada de la Liga BetPlay con vibrante duelo que terminó en tablas. La vuelta del cuadro ‘azucarero’ a su estadio dejó un sinsabor en los más de 25 mil hinchas que asistieron, pues este partido se sumó a la racha negativa sin conocer la victoria.

El primero en dar el golpe sobre la mesa fue el conjunto de Rionegro, que por medio de Jean Pineda se fue adelante, poniendo contra las cuerdas al Cali. Sin embargo, el club local despertó e igualó las acciones por intermedio de Andrés Arroyo.

Deportivo Cali tuvo la oportunidad de irse adelante en el marcador, ya que Águilas se quedó con diez hombres, pero el equipo antioqueño se replegó en defensa y desesperó a su rival para conseguir el valioso punto que lo mantiene en los primeros puestos del campeonato.

Deportivo Cali vs. Águilas Doradas. Fecha 5 Liga BetPlay I-2023. - Foto: Dimayor

Ante este planteamiento del cuadro dorado, el técnico del Cali, Jorge Luis Pinto, no se guardó nada en contra de su colega en el banquillo y arremetió severamente, acusándolo de ser ‘marrullero’.

“Lo digo con respeto y franqueza, hacía por lo menos 30 años en el fútbol colombiano no veía lo que se vio hoy (lunes) y a mí me asombra que no pregunten de eso, qué vergüenza lo del partido de hoy”, expresó el entrenador santandereano.

Recalcando que “hace 30 años no veía eso”, Pinto indicó que los jugadores del equipo rival fueron “marrulleros” y se dedicaron a “parar el partido, echar el balón para afuera”, manifestando que hasta quisieron “meter las camillas” al campo de juego y eso para él “es triste”.

“Si el señor Lucas González viene a hacer eso en el fútbol colombiano, es mejor que se vaya, con todo respeto, porque nosotros quemamos esa etapa, luego el fútbol se hizo pulcro, es una vergüenza”, agregó el técnico mundialista con un mensaje directo al entrenador del cuadro antioqueño, quien está teniendo su primera experiencia en primera división.

Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali. - Foto: Dimayor

Además, dijo que le “encantaría que estuviera alguien de la Dimayor para que viera el partido” para ser testigo de “lo que se permitió, lo que se hizo; parar el partido, tirarse en el piso, en tirarse la pelota”. Y fue certero al decir que “eso hay que acabarlo en el fútbol”.

“Véanlo si creen que es mentira, eso hay que acabarlo en el fútbol colombiano, eso no es fútbol. No estoy diciendo que Águilas juega mal, no, juega por ratos bien, es no hacer lo que hizo hoy. No fue cuatro o cinco veces, fueron cuarenta veces y se le permitió”, sentenció.

Lucas González respondió

Las palabras de Pinto generaron un sinnúmero de reacciones en contra y a favor. Sin embargo, el principal afectado, el técnico de Águilas Doradas, Lucas González, respondió un día después a los señalamientos del experimentado DT.

“No tengo mucho que decir al respecto, prefiero centrarme en el juego. Desafortunadamente en el partido de ayer perdimos la oportunidad de ser líderes, era lo que buscábamos”, dijo en diálogo con Blu Radio.

“Aunque ayer fue el partido en el que estuvimos más lejos de lo que queremos jugar en el fútbol, los chicos intentaron ganarlo”, agregó a su concepto.

Deportivo Cali vs. Águilas Doradas. Fecha 5 Liga BetPlay I-2023. - Foto: Dimayor

Por lo pronto, ambos técnicos parecen haber pasado la página y enfocarse en su siguiente reto de la Liga BetPlay. Por un lado, el Cali de Pinto se enfrentará el fin de semana con el Deportes Tolima, equipo que tampoco ha mostrado una gran cara en este arranque.

En cuanto a las Águilas Doradas, el equipo se verá las caras con Atlético Bucaramanga en un duelo que promete mucho por el fútbol exhibido por ambos.