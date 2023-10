Marcelo Bielsa no se oculta: habló de la Selección Colombia y lanzó dura advertencia desde Uruguay

Sin embargo, el entrenador de los celestes aún no ha entregado la convocatoria para el juego del 12 de octubre en el Metropolitano Roberto Meléndez y el posterior choque del 17 ante Brasil.

Valoración del juego contra Colombia

“Tengo la obligación de encontrar los motivos (de la última derrota), partiendo de la base de que siempre considero si los motivos son mi responsabilidad o no, con argumentos. Uruguay tiene un aporte muy grande en dinámica, movilidad, ritmo, asociación colectiva para la construcción, depende mucho del movimiento y tiene jugadores muy aptos para protagonizar y ganar los partidos alrededor de ese idea”, sostuvo el argentino, confirmando que los uruguayos no vendrán a esconderse.

Además, expresó que su intención no es buscar en el calor un motivo para no tener un buen nivel en el duelo contra Colombia, que comenzará desde las 3:30 p. m.

“Intentaremos que el partido con Ecuador nos permita, como antecedente, superar dificultades que venimos enfrentando. La dificultad que afrontamos es similar a lo que pasó en Ecuador, pero el objetivo es protagonizar, atacar, jugar en campo rival, no especular, para que el déficit que tengamos que resolver lo podamos hacer. Si eso no sucede, será totalmente vinculable con mis decisiones, estoy claramente diciendo que vamos a enfrentar del mismo modo un obstáculo similar al partido con Ecuador ”, enfatizó.

Y bajo la misma idea, continuó: “Soy de la idea de que lo que se constituye como un problema es importante aprender a resolverlo; hay otros que lo intentan evitar. Mi idea es otra, evitar que pase contra Colombia algo similar a lo que pasó ante Ecuador; sería evitar jugar en propio campo, delante de nuestra área, cediendo la pelota, el protagonismo y todas esas cosas, que son lo contrario a lo que imagino . Lo que trato de conseguir y lo que me guía también es que las dificultades a superar hablan de la fortaleza de un equipo y son pasos que trataremos de recorrer rápidamente, porque cada partido de eliminatorias tiene un peso muy grande. Uno puede perder un partido ganable y merecer un resultado diferente, por eso me responsabilizo con lo que pasó con Ecuador”.

Buscará mantener su estilo de juego

“Creer que el estilo se cambia de un momento a otro es imposible, porque la consideración de una forma de jugar tiene un proceso; pero en la medida en que no respete el proceso, tardará más que el proceso se instale. Es muy difícil convencer a alguien de hacer un procedimiento en el que no cree”, destacó el técnico, quien no ocultó su aspiración: “Sueño que ganemos en Colombia y que podamos ser mejores que Brasil. Esa es mi ilusión. Uruguay está en condiciones de soñar”.