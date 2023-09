Marcelo Bielsa gana millonaria demanda en Europa y se llena los bolsillos; no quedó contento

Comienzo turbulento en Uruguay

“Mi obligación es decidir a quién debo convocar. No quiero argumentar por qué un jugador no es convocado… Si explico los motivos de por qué convoco o no, se me plantearía la duda de explicar mis decisiones”, sentenció a principios de mes, cortando de raiz las dudas sobre los jugadores que tendrá en cuenta camino a la próxima cita orbital.

“A mí por supuesto me interesa la opinión de los destinatarios, no me interesa lo que opinan los medios de comunicación. Lo importante no es lo que se diga, sino a la cantidad de gente que escucha y así actúan. No lo critico ni lo convalido”, sentenció, abriendo la puerta al choque de opiniones que prácticamente lo obliga a ganarle a Colombia el próximo 12 de octubre en Barranquilla.