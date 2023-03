Matheus Uribe ya tiene un firme primer candidato que quiere contratarlo; un gigante de Sudamérica

A mediados del presente año muchos movimientos en el mercado de fichajes pueden darse, todo producto de la finalización de contratos que mantienen algunos futbolistas con sus respectivos equipos. Uno de los que termina su vínculo en junio próximo es Matheus Uribe, quien a sus 31 años aún le restaría un largo tramo de carrera en la élite, pero que la haría lejos de Europa, según lo que se ha sabido en las últimas horas.

Extrañamente, al volante con procesos en Selección Colombia se le ha vinculado con el fútbol sudamericano, sin embargo, parece que sus pretensiones económicas estarían en un primer momento siendo el obstáculo para que su vuelta no se dé. A la par de esto, desde Brasil, en las últimas horas dieron a conocer el nombre de un club que es bastante conocido en el balompié de esta parte del mundo y que no tiene problema en igualar las condiciones económicas de equipos europeos.

El club al que se hace mención y que fue revelado por el medio brasileño, GeGlobo, es el Flamengo, que desde el remate de 2022 hasta el momento, vive momentos difíciles por haber dejado en el camino la posibilidad de consagración en algunos títulos tales como la Recopa Sudamericana o el Mundial de Clubes. Es por esto, que buscarían con el colombiano darle un salto de calidad a la zona medular de su plantilla.

Mateus Uribe durante un clásico ante Benfica en el Estadio Da Luz de Lisboa - Foto: Getty Images

El mencionado medio, asegura que ‘Fla’ está “decidido a darle un timón a Vítor Pereira” y que “Flamengo intenta contratar al colombiano Matheus Uribe, de 31 años, del Porto”. “El vínculo de Uribe con el equipo portugués vence el 30 de junio y el jugador ya puede firmar un precontrato con otro club”.

El volante colombiano, que actualmente juega en el Porto de Portugal, viene desarrollando una buena temporada con el cuadro luso; sin embargo, se han comenzado a mover rumores sobre su posible salida, algo que sería sorpresivo, pues el nacido en Medellín parece ser una de las piezas inamovibles de su equipo.

Son diferentes las informaciones que han vinculado al antioqueño con uno de sus antiguos clubes, pero al parecer, el sueldo que exige el futbolista habría sido el impedimento para que regreso se pudiera concretar.

Se trata del América de México, equipo en el que Uribe estuvo durante tres temporadas, más exactamente entre 2017 y 2019, año en el que fue trasferido al Porto, cuadro con el que ya ajusta cuatro años.

El volante colombiano sonó para reforzar al América de México, pero su salario impidió su regreso. - Foto: Getty

La situación del conjunto más popular de México no es la mejor, por lo que han comenzado a realizar movimientos que le permitan mejorar su plantilla y así darle un nuevo impulso al club que no sale campeón desde cuatro años, algo que no tiene muy contentos a los hinchas, debido a la importancia del club y a la trayectoria que los ubica como los más campeones de ese país.

En medio de esta situación, se cree que gran parte de la plantilla podría salir si no se consigue el título; al mismo tiempo, estarían buscando fichar algunos ídolos del pasado, como Matheus Uribe, para darle un poco de fuerza al camerino y así conseguir un nuevo trofeo, esquivo desde 2018.

Pese al interés de las águilas, una nueva temporada del volante colombiano en México fue descartada, pues el importante salario que exige el futbolista supera, por mucho, las posibilidades del equipo.

Desde México se habla de un sueldo por temporada de 2,5 millones de euros, algo que no está en los planes de la escuadra mexicana y que no sería bien recibido por algunas de las figuras de la plantilla, pues, con ese salario, Uribe pasaría a ser el mejor pago del equipo.