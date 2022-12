“Me da pena”: periodista Adrián Magnoli reclama que en Colombia esperaran la eliminación de Argentina en el Mundial

La albiceleste se impuso ante Croacia en la semifinal de Qatar 2022. Su rival en la final saldrá del juego Francia vs. Marruecos.

Hay quienes dicen que la selección de Argentina genera emociones en extremos. Para muestra, un botón: como hubo quienes desearon que avanzara a la final de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, también hubo quienes, pese a ser sudamericanos, alentaron a Croacia para que eliminara a la albiceleste.

La postura en contra de los dirigidos por Lionel Scaloni llamó la atención de algunos comentaristas deportivos argentinos, como Adrián Magnoli. En su cuenta en Twitter, el también director técnico rechazó que los colombianos no alentaran al país del que es oriundo. Lo que es peor: afirmó que le da pena tal actitud.

“Dieguito haciendo fuerza por Colombia. En Colombia la mayoría esperando la eliminación de Argentina, me da pena”, publicó en Twitter Magnoli.

A quien hizo referencia en su Twitter fue a Diego Maradona, el máximo exponente del balompié argentino junto a Lionel Messi. Para evidenciar que el mítico ‘10′ alentaba a la Tricolor, publicó un video en el que se le vio sufriendo mientras veía el partido Colombia vs. Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundo Rusia 2018.

En la grabación compartida por el ahora miembro del equipo periodístico de DirecTV Sports, Maradona incluso se levanta de su silla para celebrar el gol de Yerry Mina en el minuto 90+3, que le permitió al equipo cafetero igualar el partido que perdía por la mínima diferencia, alargarlo a los 120 minutos y disputar la ronda de penales, donde lastimosamente perdió.

“Hagan tiempo, hagan tiempo. Impresionante, impresionante”, dijo Maradona en ese entonces al ver el tanto del espigado defensor central del Everton.

Aunque el trino de Magnoli tuvo miles de ‘me gusta’, hubo quienes le pidieron no generalizar, argumentando que así como hay colombianos que no alientan a Argentina, también hay, por montones, los que quieren verla en la final.

¿Y de dónde sacas que la mayoría espera la eliminación de Argentina? Antes estoy sorprendida de ver la cantidad de colombianos que estamos apoyando a Argentina. Sin embargo, es elección de cada quien tener un favorito. Así es el fútbol, ¿no?”, comentó una de las cibernautas.

Pero Magnoli no solo publicó para cuestionar a los colombianos que alientan a Croacia, sino para expresar su emoción de ver a Argentina en una semifinal más. Antes del compromiso, compartió: Un abrazo para todos. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, se los digo por si me da un paro hoy. Vamos Argentina de mi alma”.

Magnoli, disgustado con La Liendra

Durante la primera semana de la Copa Mundo, Mauricio Gómez –La Liendra– publicó una historia en la que se le ve preguntando por una burka o un niqab para su novia, es decir, la vestimenta femenina propia de algunos países musulmanes, que además de ocultar su cuerpo, tapa su rostro. El productor de contenido pidió que ojalá el traje cubriera todo el rostro, para que a su pareja no la observara nadie, hecho que indignó a Magnoli.

“¿No tiene una que tape todo el rostro, esa está muy descubierta? Vea, yo quiero salir así, que no me la pueda mirar nadie. No, y eso que esa está muy descubierta porque le estoy viendo los dedos de los pies”, comentó La Liendra, bromeando, en sus redes sociales.

Tras las declaraciones del joven influenciador colombiano, Adrián Magnoli lo recriminó en Twitter: “Qué pedazo de pelotudo que sos, pibe”.

En países como Afganistán, a las mujeres se les obliga a utilizar un burka en espacios abiertos, de ahí que en Occidente se rechace este hecho al considerar que viola los derechos humanos de las mujeres; no obstante, en Oriente Medio justifican tal regla en la libertad de culto.

Lo que reza el Corán, el libro del islam, en el verso 24:31 es: “Di a las mujeres creyentes que bajen la mirada y protejan sus partes íntimas, y que no muestren sus atractivos, excepto lo que es visible”.