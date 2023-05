Medellín se sacó la ‘espina’ ante Nacional en Copa Libertadores; pelea por clasificar

El colombiano Deportivo Independiente Medellín (DIM) le ganó 2-1 en casa a Nacional de Montevideo este martes, 23 de mayo, por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2023, un resultado que le permitió tomar transitoriamente la punta de la zona.

En una noche de lluvia y golazos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Diego ‘el torito’ Rodríguez abrió el marcador para Nacional al minuto 12, con un potente disparo que besó el travesaño antes de entrar al arco.

🔴🔵 ¡Deiner Quiñónez y el gol del triunfo en Medellín! Así fue el 2⃣-1⃣ de @DIM_Oficial sobre @Nacional en la CONMEBOL #Libertadores 🇨🇴⚽️#GloriaEterna pic.twitter.com/BrbZXnbMMt — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 24, 2023

Pero el DIM remontó con un cabezo de Andrés Ibargüen al minuto 26 y un disparo de media distancia del extremo Déinner Quiñones al 68.

Entre charcos y pozos, colombianos y uruguayos se las arreglaron para dar un buen espectáculo que los dejó igualados con siete puntos en la cima del Grupo B, con ventaja para el DIM por diferencia de goles.

Inter de Porto Alegre (5 puntos) tendrá la oportunidad de asaltar la punta el jueves cuando visite al venezolano Metropolitanos FC, que no sumó puntos en la primera rueda y es colista.

En la penúltima jornada de la fase de grupos, que se disputará la semana del 7 de junio, Nacional recibirá a Inter con la mira puesta en los octavos de final y el DIM visitará a Metropolitanos.

Independiente Medellín cumplió en la fecha 3 de Libertadores. - Foto: AFP

Revancha ‘poderosa’

Ni el clima ni el juego favorecieron a los aficionados de la segunda ciudad de Colombia en el arranque del juego: el Bolso uruguayo se apoderó del balón desde el pitazo y arrinconó al Medellín en su propio campo.

Antes del cuarto de hora, el atacante Franco Fagundez aprovechó un error de la defensa para recuperar el balón cerca del área y habilitar a Rodríguez, quien fusiló al portero Luis Vásquez —reemplazante del lesionado Andrés Mosquera— para poner en ventaja a la visita.

Partido Independiente Medellín vs. Nacional Uruguay en Copa Conmebol Libertadores. - Foto: El Colombiano

Pero Nacional resbaló sobre la ventaja y vio a Andrés Ibargüen levantarse para convertir de cabeza, luego de un bonito regate y centro de Edwin Cetré. El DT uruguayo Álvaro Gutiérrez reclamó a sus dirigidos por perder en el juego aéreo, una de sus fortalezas sobre el papel.

Tras la media hora de juego, la grama pesada y húmeda del Atanasio les pasó factura a ambos equipos y el juego perdió velocidad, aunque las barridas y los choques espectaculares sobre el agua estuvieron a la orden.

Víctor Moreno, peleando el balón con rival de Nacional. - Foto: AFP

Tras la reanudación, el aguacero ceso, pero el DIM soltó una tormenta que golpeó a los uruguayos al minuto 68, cuando el ingresado Déinner Quiñones recortó hacia el centro del campo y soltó un zurdazo bajo e imposible para el golero de la selección uruguaya Sergio Rochet

El tanto selló una victoria especial para el DT colombiano Sebastián Botero, quien asumió como interino a comienzos de mayo tras la inesperada salida de David González y consiguió tomar revancha de la caída del Poderoso por idéntico marcador en Montevideo bajo su antecesor.

En la primera confrontación de estos dos equipos, cabe recordar que el delantero Luciano Pons, al servicio del DIM, dijo: “Los jueces estaban comprados. Por algo estaba todo el VAR rodeado por gente de Nacional. Ya nos pasó en el primer partido, si no quieren que juguemos avisen y no venimos”, luego de una polémica acción que los condenó a la derrota en dicha oportunidad.

“Cuando pedíamos el VAR, había alguien en el banco de ellos que decía que éramos unos cagones, me dijeron que era el 2.º PF, insultó a mi mamá y me dijo que me esperaba en el túnel para pelearme, lo fui a buscar y nunca lo vi”, afirmó en zona mixta, luego de haber exigido que un gol de los uruguayos no fuera válido por una mano que antecedió a la jugada.

*Con información de la AFP.