Hugo Rodallega denunció otro repudiable caso de racismo en el fútbol mundial, “qué tristeza”

En tiempos de racismo en contra de Vinícius Júnior en estadios del fútbol español, todo parece indicar que el mal se ha trasladado a Sudamérica afectando un jugador colombiano. Tras el juego de este martes entre Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina contra Independiente Santa Fe, el atacante rojo, Hugo Rodallega, se mostró indignado por insultos que recibió en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

“No mejoramos como humanidad nosotros, es un desastre...”, dijo el atacante tras el juego, ante los medios de comunicación. Además, sumó en su tristeza porque consideraba que “es un desastre lo que pasa en el mundo entero. Una tristeza que nosotros vengamos aquí y... no estoy diciendo que perdimos porque la gente ofenda, porque eso es normal”, cerró intentando no excusarse por el 1-0 final en contra.

Precisando sobre lo que le gritaron desde la tribuna en el juego en Argentina, Rodallega expresó: “El tema del racismo ya cansa, que te llamen ‘mono’, ‘negro’, es una falta de respeto... da tristeza”, cerró mostrándose visiblemente molesto por los insultos recibidos minutos antes.

Por otra parte, explicó que las confrontaciones en el campo entre jugadores son normales, pero que en el momento que hay ensañamiento por otras razones es que se incurre en malas prácticas: “Nos pasó a todos cuando hubo el problema, son problemas que pasan dentro de una cancha. Podemos discutir, pelear pero ya que la gente empiece a meterse con el tema de la raza eso da tristeza”.

Fue tal el impacto de las palabras en su contra, que el futbolista afirmó haberse olvidado del resultado final del juego y centrar su frustración en las palabras que le gritaron a lo largo del compromiso: “A mí no me duele que hayamos perdido, me duele lo que pasa en el entorno. Nosotros en Bogotá los tratamos bien, ellos a nosotros no, eso me deja triste”, terminó marcando el trato que se les dio a los argentinos cuando fueron a Colombia.

