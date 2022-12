¿Messi o Mbappé? Presidente del PSG, acorralado al ser consultado por su equipo favorito a ganar el Mundial

Una final Lionel Messi contra Kylian Mbappé “es el mejor escenario”, estimó este viernes en la emisora RMC el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, a dos días del desenlace del Mundial-2022 entre Argentina y Francia, un duelo entre las dos grandes estrellas del club parisino.

“Estoy orgulloso de tener dos jugadores, los dos mejores jugadores del mundo, que juegan la final en mi país, es el mejor escenario”, declaró el patrón del PSG, propiedad de Qatar, el anfitrión del torneo.

El último choque en Mundiales se dio en Rusia 2018, cuando Francia venció por 4-3. - Foto: Getty Images

Preguntado sobre qué equipo apoyaría en la final, Al Khelaifi prefirió no responder. “Somos un club francés y mi segundo país es Francia, pero por Messi, que quizá sea su última Copa del Mundo... Kylian va a jugar una segunda final consecutiva, algo realmente magnífico. Demuestras que es el mejor futbolista de la actualidad. Muero de ganas de estar en esa final, porque es un gran placer y un gran orgullo para mí como presidente del París SG. Si de mí dependiese, daría el título a los dos”, aseguró.

El presidente del PSG aprovechó la ocasión de expresar su deseo de ver a Messi renovar su contrato, que llega a su fin al acabar la presente temporada.

“Tenemos un acuerdo con él, que es hablar después de la Copa del Mundo. Está muy feliz en el club, está haciendo una gran temporada con nosotros y se ha adaptado al fútbol francés. Creo que quiere quedarse”, declaró.

Por otro lado, el dirigente se mostró “triste” por la otra estrella parisina, el brasileño Neymar, eliminado en cuartos de final con la Seleçao por Croacia (1-1 tras prórroga, 4-2 en penales).

“Estuve muy triste. Quería, como aficionado, una semifinal Brasil-Argentina. Todo el mundo esperaba ese partido. Sé lo que hizo después de su lesión (en el primer partido del Mundial), hizo todo lo posible por recuperarse y volver a jugar. No será fácil para él, pero he hablado con Luis Campos (consejero en el PSG) y el entrenador (Christophe Galtier) para ver cómo subirle la moral. He hablado con Neymar y con su padre, está siendo muy duro para él”, concluyó.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del París Saint-Germain. - Foto: AFP

Messi y Mbappé pelean por la bota de oro

La batalla por la bota de oro del Mundial también se libra el domingo: Messi y Mbappé marchan en cabeza (5 goles cada uno) y ambas superestrellas del París Saint-Germain lo darán todo por marcar y ayudar a su equipo. Ganar ese galardón y la Copa del Mundo son dos argumentos de peso para llevarse el Balón de Oro en 2023. Sería el octavo para el argentino de 35 años y el primero para Mbappé de 23.

Messi llegó a Qatar con seis goles en su historia en mundiales, y con los cinco que ha marcado en la actual edición, suma 11 y se ubica sexto en el ranking histórico de goleadores.

Por su parte, Mbappé, con solo 23 años, se convirtió en uno de los futbolistas con actuaciones más destacadas en torneos de Copa del Mundo.

El francés llegó con cuatro goles, los cuales anotó en la pasada edición, de la que salió campeón, y los cinco del actual torneo se ubica en el puesto 15.

Pero si ambas estrellas son frenadas en la final, sus lugartenientes podrían aprovecharlo: Julián Álvarez y Olivier Giroud, con 4 goles cada uno, no están muy lejos.

Esta es la tabla de goleadores históricos en los Mundiales:

1. Miroslav Klose, de Alemania: 16 goles

2. Ronaldo, de Brasil: 15 goles

3. Gerd Müller, de Alemania: 14 goles

4. Just Fontaine, de Francia: 13 Goles

5. Pelé, de Brasil: 12 goles

6. Lionel Messi, de Argentina: 11 goles

7. Jürgen Klinsmann, de Alemania:11 goles

8. Sandor Kocsis, de Hungría: 11 goles

9. Gabriel Batistuta, de Argentina: 10 goles

10. Teófilo Cubillas, de Perú: 10 goles