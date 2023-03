Millonarios, en alerta por posible salida de su joya Óscar Cortés; aseguran que esta cerca “de dar el salto internacional”

El pasado Sudamericano Sub-20 celebrado en Colombia dejó gratas sorpresas en cuanto al futuro de algunas promesas de la Selección. Si bien en este torneo el combinado patrio no logró hacerse con el título, sí impulsó a varios jugadores que hoy en día militan en el futbol europeo.

Uno de ellos es el delantero Óscar Cortés, actual jugador de Millonarios, que ha despertado el interés de varios equipos del continente y de Europa. Y es que, más allá de lo logrado en el campeonato de selecciones, el jugador también se destacó en el cuadro azul con el que marcó dos goles en Liga.

Cortés marcó doblete en la victoria por la fecha 5. - Foto: Twitter @MillosFCOficial

Ahora bien, en un comienzo se dijo que Cortés no sería vendido por Millonarios, pues querían darle más rodaje en el club ante las duras bajas de Daniel Ruiz y Andrés Gómez.

Sin embargo, dicha estadía en el cuadro bogotano no estaría del todo asegurada debido a que una posible salida se activó en las últimas horas. Según la información del periodista Carlos Arango, el delantero estaría ahora “más cerca de dar el salto internacional”, a pesar de su joven presente en Millos.

“Este chico, Óscar Cortés, talentoso, con personalidad, jugador de Millonarios y figura con Selección Colombia Sub-20, está cerca de dar el salto internacional. En desarrollo”, escribió el comunicador en sus redes sociales.

Colombia vs Perú - Óscar Cortés celebrando el segundo tanto de la Tricolor. - Foto: AFP

Su valor en crecimiento

Cortés, futbolista de Millonarios, aumentó su valor en el mercado en más del 500 %, de acuerdo con el portal especializado en fichajes Transfermarkt. Al Sudamericano llegó tasado en 150.000 euros y hoy está en un millón de euros.

Lo cierto es que el conjunto embajador, con el que se está preparando para el próximo jueves, día en que se jugará su clasificación a la siguiente fase de la Copa Liberadores, no lo dejaría ir por menos de 5 millones de dólares, es decir, alrededor de 4,6 millones de euros, según el periodista Julián Capera.

Semanas atrás, Capera consultó tanto a Millonarios como a quienes rodean el jugador qué tanto avance hay en las negociaciones y dijo que si bien hay ofertas, hasta este primero de marzo no hay nada concreto.

“He consultado con las dos orillas involucradas. Primero con Millonarios, y me dicen: ‘No hay acuerdo con nadie, el jugador está concentrado, hace parte del equipo principal en los entrenamientos y va a disputar el partido del jueves por Copa Libertadores, ante Universidad Católica de Ecuador”, contó en su canal en YouTube.

Millonarios ha ganado dos partidos en este 2023. - Foto: DIMAYOR

Los allegados al futbolista, no obstante, dieron más detalles de las ofertas recibidas, aunque coincidieron en que no hay acuerdos.

“Pregunté al entorno del jugador y me dijeron: ‘Algunos de los representantes de Óscar Cortés están en Europa, no por este tema, sino acompañando a Gustavo Puerta en los primeros pasos en Alemania’. Han recibido sondeos, es verdad, y que han habido llamadas de directivos de Europa para negociar el jugador ahora, así llegue en junio. También hay posibilidades de la MLS y de Brasil, aunque Millonarios no va a dejar ir al jugador por menos de 5 millones de dólares. Con Millonarios tiene contrato dos años y medio más, pero que haya acuerdo con alguien o principio de acuerdo, me dicen que todavía no”, agregó.