Millonarios le pone precio a salida de Óscar Cortés; se valorizó 500 % tras el Sudamericano Sub 20 con Colombia

El rendimiento de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub 20 conllevó a que los ojos de algunos clubes de Brasil, la MLS y Europa tengan los ojos puestos en jugadores como Óscar Cortés, el goleador de la Tricolor en el certamen, por quien ya están haciendo ofertas.

Cortés, futbolista de Millonarios, aumentó su valor en el mercado en más del 500 %, de acuerdo con el portal especializado en fichajes Transfermarkt. Al Sudamericano, llegó tasado en 150.000 euros y hoy está en un millón de euros.

Lo cierto es que el conjunto embajador, con el que se está preparando para el próximo jueves, día en que se jugará su clasificación a la siguiente fase de la Copa Liberadores, no lo dejaría ir por menos de 5 millones de dólares, es decir, alrededor de 4,6 millones de euros, según el periodista deportivo Julián Capera.

Óscar Cortés, el goleador de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub 20. - Foto: CONMEBOL

Capera consultó tanto a Millonarios como a quienes rodean el jugador qué tanto avance hay en las negociaciones y dijo que si bien hay ofertas, hasta este 1 de marzo no hay nada concreto.

“He consultado con las dos orillas involucradas, primero con Millonarios, y me dicen: ‘No hay acuerdo con nadie, el jugador está concentrado, hace parte del equipo principal en los entrenamientos y va a disputar el partido del jueves por Copa Libertadores, ante Universidad Católica de Ecuador”, contó en su canal en YouTube.

Los allegados al futbolista, no obstante, dieron más detalles de las ofertas recibidas, aunque coincidieron en que no hay acuerdos.

“Pregunté al entorno del jugador y me dijeron: ‘Algunos de los representantes de Óscar Cortés están en Europa, no por este tema, sino acompañando a Gustavo Puerta en los primeros pasos en Alemania’. Han recibido sondeos, es verdad, y que han habido llamadas de directivos de Europa para negociar el jugador ahora, así llegue en junio. También hay posibilidades de la MLS y de Brasil, aunque Millonarios no va a dejar ir al jugador por menos de 5 millones de dólares. Con Millonarios tiene contrato dos años y medio más, pero que haya acuerdo con alguien o principio de acuerdo, me dicen que todavía no”, agregó.

Cortés celebrando uno de sus goles frente a Jaguares - Foto: Twitter @MillosFCOficial

En cuanto a Gustavo Puerta, de capitán de la Selección Colombia en el Sudamericano, que sorprendió no solo por sus habilidades como volante de contención, sino por su aporte en el ataque con su media distancia, fue adquirido por el Bayern Leverkusen, pero cedido al Núremberg de la segunda división alemana.

Kevin Mantilla, otro colombiano Sub 20 que se roba la atención

Kevin Mantilla es otro de los futbolistas colombianos sobre quien recaen las miradas desde Europa. La joven promesa del fútbol cafetero le interesa al Torino, que recientemente cayó ante la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado, de acuerdo con el portal especializado Tuttomercato web, que dio un listado de los jugadores por los que apostarán los clubes de la Serie A en 2023.

“Uno de los mejores jugadores del último Sudamericano Sub-20 y, con diferencia, también uno de los mejores talentos de todo el continente. Kevin Mantilla, nacido en 2003 de Bogotá, Colombia, talento de Independiente Santa Fe, podría aterrizar en Italia”, elogió el medio de comunicación al futbolista de la escuadra cardenal.

Mantilla jugó todos los partidos de Colombia en el Sudamericano - Foto: AP

El sitio web además hizo eco del interés de otros equipos del Viejo Continente por Mantilla, información que confirmó el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, e informó que, pese a ello, Torino hará todo lo posible por quedarse con el joven. ¿Y cómo no? Si es comparado con el campeón mundialista Argentino Sergio Cuti Romero, “porque es muy fuerte en el uno contra uno, muy físico, duro, recio, de pie grande, con capacidad de remate y hábil en los duelos aéreos”.