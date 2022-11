Video | Cuti Romero, defensa de Argentina, pasó tremendo ridículo por este ‘caño’ ante Arabia Saudita

Lionel Messi y toda la selección de su país vivió un martes -22 de noviembre- para olvidar, tras la derrota de Argentina por 2-1 ante Arabia Saudita, en la primera gran sorpresa del Mundial de Qatar-2022, donde otra de sus superestrellas, el portugués Cristiano Ronaldo, se quedó sin club tras abandonar el Manchester United “con efecto inmediato”.

Después de dominar el fútbol desde hace más de una década, Messi y Cristiano Ronaldo no tuvieron su mejor día y el astro de la Albiceleste, pese a marcar, vio cómo su equipo era derrotado dolorosamente por el 51º clasificado en el ranking FIFA.

“Es un golpe muy duro. No esperábamos arrancar de esta manera”, admitió Messi después del partido a su paso por la zona mixta del estadio de Lusail.

Messi había adelantado a Argentina transformando un penal (minuto 10), pero luego los asiáticos dieron la vuelta al marcador por medio de Saleh Al Sheri (48) y Salem Al Dawsari (53).

🇸🇦 Fiesta, emoción, goles e historia 🇸🇦



¡Arabia Saudita le ganó a Argentina en #CatarEnDIRECTV! pic.twitter.com/BATAis7GzH — DSports (@DSports) November 22, 2022

Los argentinos, que habían visto cómo les anulaban tres goles por fuera de juego en la primera mitad, fueron incapaces de reponerse y se estrellaron una y otra vez en sus intentos de evitar el desastre.

La racha de partidos sin perder de Argentina se quedó en 36, a una de alcanzar el récord de 37 de la Italia de Roberto Mancini. La Scaloneta no perdía desde julio de 2019, en la semifinal ante Brasil en la Copa América de ese año.

Messi, que firmó su séptimo gol en un Mundial, no pudo festejar como pensaba el día en el que sellaba su quinta participación en el torneo, todo un récord que le permitía alcanzar a grandes nombres como el alemán Lothar Matthaüs, el italiano Gianluigi Buffon y los mexicanos Antonio Carbajal y Rafa Márquez.

Argentina's Lionel Messi reacts during the World Cup group C soccer match between Argentina and Saudi Arabia at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Tuesday, Nov. 22, 2022. (AP Photo/Luca Bruno) - Foto: AP/Luca Bruno

En cuanto a las generalidades del juego y jugadas que fueron destacadas a lo largo de la contienda, hubo varias en donde los jugadores asiáticos demostraron calidad técnica en sus movimientos, dejando en ridículo a figuras mundiales del deporte, tal y como sucedió con el zaguero de la ‘albiceleste’ Cuti Romero, que no pudo evitar una jugada en su contra, la cual despertó la algarabía del estadio en el que se jugaba el partido, además de la reproducción masiva de la misma en redes sociales.

El momento puntual se dio en el marco del segundo tiempo, cuando Argentina estaba aún con dominio del resultado parcial, pero empezaba a verse azotada por los ataques de su rival. Allí, en una oportunidad, el central del Tottenham y compañero del colombiano Davinson Sánchez, salió a la marca de uno de sus rivales, quien sin medir la importancia de su oponente, solo buscó salir bien librado de la acción y para ello, apeló a una genialidad individual que terminó con un soberbio túnel al argentino.

La toma del caño que le hicieron a Cuti Romero... qué locura pic.twitter.com/hk4MWx2N1O — Miguel Rapetti (@MiguelRapetti) November 22, 2022

Sobre el borde de la raya de los banquillos técnicos, Mohamed Kanno pisó en primera medida el balón para que no se escapara del terreno de juego y, con ese mismo pie, de manera muy rápida, volvió a impulsar la esférica, ahí fue cuando sorpresivamente pasó este por entre las piernas de Cuti, quien intentó cerrar sus extremidades para no quedar en ridículo, pero esto no fue suficiente, porque cuando reaccionó ya el público alardeaba al volante rival de lo hecho en cancha.

Finalmente, desde todo punto de vista no fue el inicio del Mundial Qatar 2022 esperado para unos de los favoritos al título. Ahora, Argentina debe recuperarse en los dos partidos que le quedan en el Grupo C, ante México el próximo sábado 26 y frente a Polonia el próximo miércoles 30 de noviembre.