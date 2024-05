Millonarios se disculpa con su afición tras su fracaso en Copa Libertadores; ¿le alcanza para Sudamericana?

“Un balance negativo. Eso no se puede esconder. Hicimos unos partidos de pronto malos, se puede decir malos, hubo otros donde hicimos cosas mejores y no nos alcanzó, pero esto es negativo hay que ser fuerte en esto. Pedirle disculpas a la afición que vino a acompañar hoy porque dejamos ir una oportunidad y nos queda trabajar”, indicó Alberto Gamero en rueda de prensa.

Para aspirar a la Copa Sudamericana, no quedó dependiendo de sí mismo. Los de Gamero deberán esperar el resultado de Flamengo vs. Bolívar, que juegan este miércoles 15 de mayo, a las 7:30 p.m de Colombia. Lo ideal es que no sumen de a tres, luego el ´embajador´ que es último del Grupo E con 3 puntos, pues registra 3 empates y 2 derrotas en el certamen, debe ganar contra Flamengo en Río de Janeiro.