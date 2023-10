Millonarios sufre profundo dolor por culpa de un ídolo; destapó sueño con Atlético Nacional

Aunque reveló su sueño, no dejó en el olvido la experiencia con Millonarios. “El espacio que tuve fue un plus muy importante para mí, para poder estar donde estoy, para poder venir a la MLS, para poder dar mi salto a Europa, que duré cuatro años allí. Fue todo, fue el pilar de mi carrera. Obviamente fue un ciclo bonito”.

Malestar en Millonarios con Arango

Al margen de estas declaraciones, David Silva, de los azules, le respondió: “Evidentemente no puedo decir que no me molestó. Lo respeto, pero yo, David Silva no puedo decir hoy que lloro por mi mamá y mañana que amo a mi tía. Es algo que no comparto, lo respeto, porque todos tenemos nuestras inclinaciones y amores”.