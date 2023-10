¿A qué viajó? Néstor Lorenzo volvió a tirarle un ‘portazo’ a delantero de la Selección Colombia

El ausente para Néstor Lorenzo

Sin embargo, más allá de la nómina inicialista, hubo un detalle que llamó poderosamente la atención en cuanto a los que no serían tenidos en cuenta por Lorenzo. Junto a Frank Fabra, por segunda vez consecutiva, no citarían al artillero de Millonarios, Leonardo Castro, convocado de última hora para concentrarse con la Tricolor.

Después de grandes actuaciones en el FPC durante el último tiempo como bicampeón, tanto en Deportivo Pereira como Millonarios, Castro venía siendo una posible alternativa para Lorenzo en caso de efectuarse bajas sensibles , eso sí, frente a varios competidores que no paraban de marcar en sus respectivas ligas a nivel internacional.

Después de entrenarse y tener un rodaje con el grupo, en toda la preparación para los dos cotejos ante Uruguay y Ecuador, ‘Leo’ no recibió el voto de confianza de Lorenzo y volvió a estar en la tribuna, observando a sus compañeros desde el otro lado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Frente a la competencia de atacantes, Lorenzo se inclinó por nombres de mayor confianza y rodaje en el combinado nacional.

Junto al delantero embajador , se ausentó Fabra, aparentemente sentenciado por el error puntual cometido en el segundo gol de Uruguay, al no concentrarse y dejar su pista libre para la arremetida de los uruguayos.

Hasta Leonardo Castro se sorprendió por la convocatoria

“Esta convocatoria me sorprendió. Hemos venido trabajando fuerte para defender esta camiseta. No vengo por un buen momento, pero quién quita que en una oportunidad que me dé el profesor la aproveche y se puedan cumplir algunos objetivos”, sostuvo el delantero nacido en El Tambo (Cauca), pero formado a nivel futbolístico en Pereira.