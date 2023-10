Ni Leonardo Castro se creía su convocatoria a la Selección Colombia; reveló quién es su papá en el equipo

“Esta convocatoria me sorprendió. Hemos venido trabajando fuerte para defender esta camiseta. No vengo por un buen momento, pero quién quita que en una oportunidad que me dé el profesor la aproveche y se puedan cumplir algunos objetivos” , sostuvo el delantero risaraldense de 31 años en rueda de prensa.

“Se aprende muchísimo (con los jugadores convocados), el recibimiento fue lo más importante, se ve la humildad y es una familia. Con Montero he hablado, es mi papá, desde que llegué me dijo que aprovechara mi momento y vamos por buen camino. Espero aprovechar una linda oportunidad” , apuntó el futbolista.

El recibimiento de Néstor Lorenzo

“El profe me dio la bienvenida, que aprovechara el momento, me dijo que pueda que me tenga en cuenta para unos minutos. Si no pasa espero seguir trabajando. Me dijo que lo disfrute”, explicó el delantero, que también pasó por el Deportivo Pereira y el Independiente Medellín.