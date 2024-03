Millonarios tomó radical decisión sobre el futuro de Alberto Gamero: el presidente lo hizo oficial

Entre las más importantes, estuvo que dio su perspectiva sobre el momento que vive el equipo que preside: “Estoy preocupado. Creo que no estamos haciendo las cosas como deberíamos estarlas haciendo”, recordando que se encuentran fuera del grupo de los ocho clasificados, y no juegan bien desde hace algunos partidos.

Una de las situaciones que más han afectado a los azules es la baja masiva de sus jugadores. Sobre esto, Camacho precisó que no considera sea una excusa para no lograr sacar adelante el proceso: “Se conjugan las lesiones, no es mala suerte, ni brujería. Estamos jugando mal y hay que corregir”.