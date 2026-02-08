Deportes

Mundial 2026: fanáticos que asistan a los partidos deben tener en cuenta estos nuevos gastos adicionales

Por medio de los portales oficiales se pueden conocer los valores oficiales.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

8 de febrero de 2026, 1:17 p. m.
Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.
Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Foto: Anadolu via AFP
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones

Más de Deportes

Instante de la caída de Lindsey Vonn y su salida en helicóptero de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Escalofriante caída de Lindsey Vonn en los Juegos Olímpicos de Invierno: la sacaron en helicóptero

GUWAHATI, INDIA - JANUARY 13: FIFA World Cup Trophy stands on display for public inside a glass box during the Special Trophy Tour on January 13, 2026 in Guwahati, India. Ahead of the FIFA World Cup 2026, which is scheduled to kick off on June 11, the original FIFA World Cup Trophy arrived in India as part of its official global trophy tour. David Talukdar / Anadolu (Photo by David Talukdar / Anadolu via AFP)

Mundial 2026: fanáticos que asistan a los partidos deben tener en cuenta estos nuevos gastos adicionales

Nairo Quintana, el mejor colombiano en el Tour de Omán 2026.

Nairo Quintana sube y Einer Rubio no pudo más: clasificación general del Tour de Omán tras la etapa 2

Junior celebrando en su regreso al estadio Romelio Martínez.

Junior goleó a Boyacá Chicó y remeció la Liga BetPlay: así está el panorama en la tabla

Christian González y Luis Díaz.

El salario de Luis Díaz en Bayern y Christian González en Patriots: Abismal diferencia entre la NFL y Bundesliga

Fortaleza CEIF enfrenta a Independiente Santa Fe , por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2026 de la fecha 9, en el Estadio Metropolitano de Techo.

Así quedó la tabla de posiciones tras el duelo entre Fortaleza y Santa Fe: hay sorpresa en el liderato

Águilas acumula 3 partidos sin conocer la derrota.

Águilas sacó la ‘garra’ y remontó al Cúcuta; los de la frontera dejaron escapar su primera victoria

Jhon Viáfara al momento de ser extraditado para los Estados Unidos en el 2020.

Jhon Viáfara recobró su libertad y está en Colombia; amigo confirmó noticia y publicó la foto

Jhon Viáfara el día de su captura.

Aparece nueva foto de Jhon Viáfara en prisión: el exfutbolista paga una pena de 11 años en EE. UU.

Remco Evenepoel, líder de la Vuelta a Valencia.

Remco Evenepoel está intratable: está es la impresionante marca en el año tras triunfo de etapa en la Vuelta a Valencia

Noticias Destacadas