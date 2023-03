Nacional vs. Millonarios y Santa Fe vs. América, los platos fuertes de la fecha 8 de la Liga BetPlay; horario y canal para verlos

Este viernes comenzará a jugarse la octava fecha de la Liga BetPlay 2023 con el duelo entre Jaguares de Córdoba y el colero de la tabla de posiciones, Atlético Huila, en el estadio Jaraguay de Córdoba.

La fecha se cerrará el próximo 14 de marzo con el cásico de rojos entre el Independiente Santa Fe, necesitado de resultados y con algo de oxígeno por su calcificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y el líder del torneo, América de Cali.

Sin lugar a dudas, el duelo más llamativo para esta fecha será el que se vivirá este sábado en el Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Millonarios, equipo que seguramente planteará una nómina con algunas reservas, pues necesita a sus mejores jugadores para intentar lograr su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores a mitad de semana, frente a Mineiro en Brasil.

En la fecha 7 Millonarios derrotó 2-0 al Deportivo Cali. - Foto: Millonarios Oficial

Otro de los duelos llamativos es el que se disputará entre el Once Caldas y el Deportivo Pasto; el blanco-blanco intentará hacer respetar su patio con el afán de alejarse de la zona del descenso, la cual le respira encima al cuadro campeón de la Copa Libertadores y al elenco pastuso.

Así se jugará la octava fecha de la Liga BetPlay 2023-1

10 de marzo

Jaguares FC vs. Atlético Huila

Hora: 7:40 P. M.

Estadio: JaraguayTelevisión:

Win/Win+

11 de marzo

Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 4:00 P. M.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+

Atlético Nacional vs. Millonarios FC

Hora: 6:10 P. M.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Boyacá Chicó vs. Independiente Medellín

Hora: 8:20 P. M.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+

12 de marzo

Águilas Doradas vs. Deportivo Pereira

Hora: 4:00 P. M.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/Win+

Junior FC vs. Envigado FC

Hora: 6:10 P. M.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Televisión: Win+

Alianza Petrolera vs. Unión Magdalena

Hora: 8:20 P. M.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win+

13 de marzo

Once Caldas DAF vs. Deportivo Pasto

Hora: 8:10 P. M.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win+

14 de marzo

Deportes Tolima vs. La Equidad

Hora: 6:00 P. M.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+

Independiente Santa Fe vs. América De Cali

Hora: 8:10 P. M.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

Yerson Candelo marcó el gol que le dio el triunfo a Atlético Nacional frente al Deportivo pasto en la fecha 7 - Foto: Dimayor

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2023-1

Antes de comenzar a jugarse la fecha 8 de la Liga BetPlay 2023-1 así marcha la tabla de posiciones en el fútbol colombiano:

América de Cali - 13 puntos (tiene un partido pendiente) Nacional- 12 puntos Águilas Doradas - 12 puntos Chicó - 10 puntos (tiene 3 partidos pendientes) Envigado - 10 puntos Pereira 10 puntos Millonarios 9 Puntos (tiene 3 partidos pendientes) Jaguares 9 puntos Bucaramanga - 9 puntos Independiente Medellín 8 puntos Alianza Petrolera 8 puntos (tiene un partido pendiente) Once Caldas 8 puntos Deportivo Pasto 7 puntos (tiene un partido pendientes) Unión magdalena 7 puntos (tiene un partido pendiente) La equidad 6 puntos (tiene un partido pendiente) Atlético Junior 6 puntos (tiene un partido pendiente) Deportes Tolima 6 puntos (tiene un partido pendiente) Santa Fe 6 puntos (tiene un partido pendiente) Deportivo Cali 6 puntos (tiene un partido pendiente) Atlético Huila 1 punto (tiene un partido pendiente)

Tabla del descenso en la liga BetPlay 2023-1

Actualmente, el Deportivo Cali tiene un promedio 1.21, y están por encima del Once Caldas (1.19), Deportivo pasto (1.19), Alianza Petrolera (1.08), Unión Magdalena (1.02) y el Atlético Huila (0.17). Lo que preocupa a los seguidores del conjunto azucarero es que el juego no aparece y el equipo no levanta cabeza, de hecho, de los últimos cinco partidos, los dirigidos por Pinto solo han logrado una victoria y dos empates.

Antes de comenzar la octava fecha, América de Cali es el líder de la Liga BetPlay I-2023. - Foto: Dimayor

En el más reciente cotejo, el Deportivo Cali visitó a Millonarios en El Campín y encajó una nueva derrota por 2-0 contra los orientados por Alberto Gamero, resultado que no cayó bien entre los seguidores del conjunto azucarero que ya comienzan a ver cómo el fantasma del descenso se asoma haciendo recordar la tragedia que vivió su rival de patio, América de Cali, que ya supo lo que fue perder la categoría en 2011.

Tabla del descenso en la Liga BetPlay

20. Atlético Hulia: promedio 0.17

19. Unión Magdalena: promedio 1.02

18. Alianza Petrolera: promedio 1.8

17. Deportivo Pasto: promedio 1.19

16. Once Caldas: promedio 1.19

15. Deportivo Cali: promedio 1.21