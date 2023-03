El Deportivo Cali no encuentra los triunfos que le den la tranquilidad en el torneo local.

Fantasma del descenso amenaza a otro grande del fútbol colombiano; debe pellizcarse para no sufrir lo mismo que el América en 2011

Mientras las fechas del fútbol colombiano siguen avanzando, la situación para diferentes equipos parece complicarse, pues el panorama en la tabla de posiciones es bastante oscuro y el fantasma del descenso comienza a rondar y a atormentar a los hinchas.

Por un lado, está el Independiente Santa Fe, que por ahora solo debe preocuparse por salir del fondo de la tabla, en la cual marcha en la casilla 17; hasta el momento, el descenso no lo asusta, ya que se encuentra en la mitad de la tabla y puede respirar tranquilo.

El equipo que sí ha comenzado a angustiarse es el Deportivo Cali, pues el cuadro del profesor Jorge Luis Pinto no encuentra los resultados y se hunde, fecha tras fecha, en la tabla de posiciones; a la par, tiene que estar atento a la clasificación del descenso, pues delos 20 equipos del torneo, el cuadro azucarero se ubica en el puesto 15 de este penoso u tortuoso escalafón que terminaría pasando factura si no corrige el rumbo.

El Atlético Huila parece ser el mayor candidato a descender. - Foto: Dimayor

Actualmente, los azucareros tiene un promedio 1.21, y están por encima del Once Caldas (1.2), Alianza Petrolera (1.06), Unión Magdalena (1.02) y el Atlético Huila (0.17). Lo que preocupa a los seguidores del conjunto azucarero es que el juego no aparece y el equipo no levanta cabeza, de hecho, de los últimos cinco partidos, los dirigidos por Pinto solo han logrado una victoria y dos empates.

En el más reciente cotejo, el Deportivo Cali visitó a Millonarios en El Campín y encajó una nueva derrota por 2-0 contra los orientados por Alberto Gamero, resultado que no cayó bien entre los seguidores del conjunto azucarero que ya comienzan a ver cómo el fantasma del descenso se asoma haciendo recordar la tragedia que vivió su rival de patio, América de Cali, que ya supo lo que fue perder la categoría en 2011.

Tabla del descenso en la Liga BetPlay

20. Atlético Hulia: promedio 0.17

19. Unión Magdalena: promedio 1.02

18. Alianza Petrolera: promedio 1.06

17. Once Caldas: promedio 1.19

16. Deportivo Pasto: promedio 1.2

15. Deportivo Cali: promedio 1.21

Millonarios derrotó al Cali y piensa en la Libertadores antes de visitar a Nacional

Este domingo, en uno de los duelos más vibrantes de la fecha 7 de Liga Betplay, Millonarios recibió en el estadio El Campín al Deportivo Cali, partido que es considerado el ‘Clásico Añejo’ del FPC.

Los embajadores llegaban a este juego con el ánimo por los aires luego de su importante victoria a mitad de semana en Copa Libertadores ante Universidad Católica de Ecuador. Por su parte, los azucareros buscaban en Bogotá tres puntos que les devolviera la confianza después de caer con Pereira.

Millonarios Vs Deportivo Cali - Fecha 7 - Liga Betplay - Foto: Millonarios Oficial

En ese orden de ideas, las acciones tuvieron inicio sobre horas de la tarde en el máximo escenario de los capitalinos. Desde los primeros minutos, los locales, que partieron con un esquema mixto, salieron a presionar contra las cuerdas a su rival, creando varias oportunidades de gol.

Precisamente, esa presión alta a la defensa del Cali hizo efecto para que el primer gol de la tarde llegara. Sobre el minuto 6 de juego, los azules robaron un balón en salida que terminó en los pies de Jader Valencia, quien tuvo todo el tiempo para pensar y sacar un remate preciso al palo de la mano derecha del portero rival, que nada pudo hacer.

El desorden constante del cuadro visitante hizo mella para que el local se sintiera cómodo dentro del terreno de juego. Los dirigidos por Alberto Gamero tuvieron un par de chances luego del primer gol, sin embargo, no tuvieron eficacia en el último cuarto de cancha.

Finalmente, la justicia llegó para los azules por segunda vez en el partido luego que el defensor José Caldera cometiera una imprudencia dentro del área que abrió la puerta del penal para Millonarios.

Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali, no encuentra el sendero del triunfo en la Liga BetPlay. - Foto: DIMAYOR

Al cobro fue Juan Carlos Pereira, quien desde los doce pasos no falló y aumentó la distancia en el rubro sobre su rival que ante el oscuro panorama debió cambiar su esquema de juego.

Finalmente, con este resultado, Millonarios llegó a nueve puntos en este campeonato en cuatro salidas que ha hecho. Cabe anotar que el cuadro azul tiene juegos pendientes con Pasto, Alianza Petrolera y con el Deportes Tolima, este no se pudo disputar por el incidente que hubo entre el hincha del cuadro pijao y el jugador Daniel Cataño.