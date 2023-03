¿Harold Rivera se va de Santa Fe? El estratega entregó contundente respuesta ante el mal momento del club

Este sábado, Independiente Santa Fe firmó un nuevo partido sin conocer la victoria en este 2023. El conjunto cardenal cayó ante Envigado por 3-2 en emocionante juego y sumó tres juegos al hilo sin ganar.

Las acciones en suelo antioqueño tuvieron inicio en horas de la tarde con un estadio donde cientos de hinchas del cuadro bogotano asistieron. Para la primera parte, las opciones más claras de gol las tuvo el león desde los primeros minutos. Hugo Rodallega fue el encargado de dar el primer susto después de sacar un remate que se fue levemente encima del pórtico rival.

Los cardenales siguieron insistiendo en buscar la apertura del marcador, sin embargo, la muralla del portero Parra siempre imperó para mantener su arco en cero.

Santa Fe vs Envigado - Fecha 7 Liga Betplay 2023 - Foto: DIMAYOR

Para la segunda mitad del partido, las emociones llegaron en ambos arcos en cantidad. El primero en dar el golpe sobre la mesa fue el cuadro de Envigado que recién en el arranque sorprendió al equipo bogotano en un robo de salida que terminó con un remate potente de Rubio España.

Los cardenales despertaron rápidamente en el partido tres minutos después. Tras un cobro de costado, el defensor Marlon Torres bajo un balón para que su colega Julián Millán rematara con un fuerte cabezazo que no pudo controlar el portero Parra y así poner el 1-1 parcial.

La lluvia de goles no paró ahí, pues sobre el minuto 64 de juego, Envigado nuevamente se fue adelante en el rubro después que Henry Mosquera aprovechara un centro que terminó definiendo de pierna derecha ante la salida de José Silva.

Pero Santa Fe no se rindió, ya que al minuto 73 de juego, con el experimentado Christian Marrugo logró igualar las acciones de juego. El volante sacó de la galera un bonito remate de pierna derecha que se coló en la escuadra superior derecha del pórtico rival.

Finalmente, el Envigado equipo que siempre estuvo adelante, volvió a marcar el gol definitivo de la victoria tras un remate perfecto de volea por medio de Juan Manuel Zapata que no pudo detener el arquero Silva, sentenciando así el 3-2 final.

Con esta victoria, los naranjas tomaron un aire importante en el torneo al llegar a un total de 10 puntos y ubicándose en el cuarto lugar. Por su parte, Santa Fe se hunde en el fondo de la tabla con seis puntos en la casilla 17 del campeonato.

¿Se va Harold?

Luego de la dolorosa derrota sobre le final del juego, el técnico Harold Rivera habló sobre el panorama del club, ya que tendrá un duro reto para lo que viene en este mes.

“Es difícil el momento. Nosotros sentimos más esto (la situación); entiendo a la gente, pero uno tiene familia y le duele (los maltratos). Pero bueno, esto es así; yo tengo la cabeza en alto porque trato de hacer lo mejor posible para gestionar este equipo”, dijo.

“No estamos tranquilos. Personalmente no estoy tranquilo por los resultados, porque hace mucho tiempo no vivía una situación así, pero esto es de poner la cara y mientras me lo permitan, sacaré esto adelante”, agregó.

Ahora, el técnico fue consultado por su puesto en el club, pues miles de críticas ha recibido por el mal momento e incluso han pedido su salida. “Ponerme a hablar a futuro es peor. Ahora que venga el partido de Sudamericana y luego veremos, ¿por qué dar un paso al costado si ganamos el partido y clasificamos? Esto es de ponerle el pecho a la brisa, aquí me trajo el presidente Méndez, y si él me dice que no continuó, ok, aunque me iría con la cabeza en alto porque estoy tratando de hacer las cosas bien”, dijo.

“Esto ya pasó y hay que levantarse, no queda de otra. Ya se perdió, pero ahora hay que levantar la cabeza y ganar el miércoles”, agregó.

Harold Rivera, técnico de Santa Fe durante el partido ante Equidad - Foto: Dimayor

Por lo pronto, Santa Fe se medirá el próximo miércoles 8 de marzo por la Copa Sudamericana ante Águilas Doradas. El duelo será uno solo en el Atanasio Girardot y el ganador avanzará a la fase de grupos.