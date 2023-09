Néstor Lorenzo reveló cómo está el rendimiento de los jugadores concentrados de Colombia para el duelo ante Venezuela

“Es difícil o imposible poner un porcentaje desde el punto de vista de rendimiento. Los jugadores están bien entrenados, los campeonatos empezaron hace dos o tres semanas. Se perdieron uno o dos partidos y no se dejaron de entrenar. En el rendimiento físico están bien, en el futbolístico no lo sabemos porque algunos no los vimos pero confiamos que están en buen momento deportivo”, señaló.