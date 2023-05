Ni una molestia en el hombro, evitó que Luis Marquinez fuera figura con Colombia: “No hay nada que me pueda sacar”

Corría el minuto 12 en el Estadio Único Diego Armando Maradona cuando el partido tuvo que detenerse. Luis Marquinez se quedó en el suelo y el cuerpo médico de la Selección Colombia debió ingresar a atenderlo.

El arquero de 20 años con su mano derecha se agarraba el hombro izquierdo y tenía evidentes muestras de dolor.

Luis Marquinez y un fuerte dolor en el hombro en el juego de Colombia vs. Israel. - Foto: Getty Images

El partido se reanudó y el guardameta nacido en Tumaco siguió defendiendo con honores el arco de Colombia.

“Fue una extensión del hombro y no hay nada que me pueda sacar. Me pasó en el sudamericano, pero me cuido y me fortalezco. No hay nada que me pueda sacar”, indicó a DirecTV Sports y luego agregó en el canal oficial de la Fifa.

“He tenido caídas difíciles y me he levantado y lo seguiré haciendo de la mejor manera”, puntualizó.

Selección Colombia sub 20 dirigida por Héctor Cárdenas arranca su camino en el Mundial de la categoría - Foto: Selección Colombia @FCFSeleccionCol

El arquero de Nacional fue clave en la victoria de Colombia. Ni Abed, ni Anan Khalaili los más insistentes del ataque israelí, lograron vulnerar su valla. Solo de penal lo hizo David Turgeman poniendo en ventaja al rival 1 a 0.

“La verdad agradecerle a los compañeros, por creer, tener buena disposición a pesar de que no se nos daba el resultado en el primer tiempo. Siempre estuve ahí para apoyar y decirles que mientras tengamos el arco en cero podemos conseguir la victoria. Nos mantuvimos firmes”, dijo al final del partido y agregó.

“Estaba tranquilo, tenía que mantener la calma y no dejarme sacar del partido”, puntualizó.

Gustavo Puerta, capitán del equipo, reconoció en su arquero la máxima figura del compromiso.

“Este partido se lo debemos a Luis, creo que nos salvó unas 4 o 5 veces, esa es la función de él, la hizo a la perfección”, dijo Gustavo Puerta a la Fifa.

¡Muralla colombiana!🧱🇨🇴



¡Luis Marquinez 🧤 fue la figura de Colombia en el debut y el capitán, Gustavo Puerta, se lo agradeció! 👏 pic.twitter.com/rHXCytHacV — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) May 21, 2023

Marquinez no se olvida de sus inicios, por eso quiso hacer una mención especial a Sol de Oriente, el club en el que se lució antes de llegar a Nacional.

“Es el club que me dio a conocer y creer en mí y mi talento. Vieron en mí un potencial que quiero seguir mostrando en este camino”, indicó.

Aunque tuvo más del 80% de efectividad en sus atajadas, Luis Marquinez reconoció que cometieron errores en el partido y resaltó los aspectos a mejorar.

“7 atajadas (varias claves) en momentos importantes, previo al gol de Israel y momentos previos del gol de la victoria para Colombia”, dice el portal de estadísticas Colombia Analytics.

“Estábamos orientando y presionando mal al rival. Nos cogimos confianza con capacidad y mentalidad de corregir errores”, analizó tras el pitazo final.

📊 Luis Miguel Marquinez (03) vs Israel Sub-20:



➜ 7 atajadas (varias claves) en momentos importantes, previo al gol de Israel y momentos previos del gol de la victoria para Colombia.



Totalmente determinante en el debut de Colombia por la #U20WWC. 🧤 pic.twitter.com/XA7KwmbIME — Colombia Analytics (@Colanalytics) May 21, 2023

La Selección Colombia Sub 20 volverá juega de nuevo el próximo miércoles 24 de mayo ante la Selección de Japón en el Estadio Único Diego Armando Maradona. El balón rodará a las 4:00 p.m. hora colombiana.

Ganando se asegura su presencia en la próxima fase del certamen.

Tablas de posiciones

Grupo A

Argentina 3 puntos (1PJ)

Nueva Zelanda 3 puntos (1PJ)

Uzbekistán 0 puntos (1PJ)

Guatemala 0 puntos (1PJ)

Argentina v Uzbekistan : Group A - FIFA U-20 World Cup Argentina 2023 - Foto: FIFA via Getty Images

Grupo B

Eslovaquia 3 puntos (1PJ)

Estados Unidos 3 puntos (1PJ)

Ecuador 0 puntos (1PJ)

Fiyi 0 puntos (1PJ)

Grupo C

Colombia 3 puntos (1PJ)

Israel 0 puntos (1PJ)

Senegal 0 puntos (0PJ)

Japón 0 puntos (0PJ)

Grupo D

Nigeria 3 puntos (1PJ)

República Dominicana 0 puntos (1PJ)

Brasil 0 puntos (0PJ)

Italia 0 puntos (0PJ)