Niño ‘fan’ de Messi hizo tremenda pataleta en su cumpleaños cuando le nombraron a Cristiano Ronaldo

El pequeño no soportó que nombraran al portugués durante su cumpleaños.

Para nadie es un secreto que la pasión por el fútbol supera muchas veces la racionalidad, debido a todos los sentimientos que produce este deporte en sus fanáticos, más aún cuando se trata de niños, que muchas veces ven en sus equipos y jugadores ídolos y leyendas que admiran casi como a un superhéroe.

Esto es lo que sucede con el futbolista argentino Lionel Messi, el cual más que representar a un equipo, se ha vuelto un ídolo personal de muchas personas en su país, en España y en el mundo en general. Adultos, jóvenes y niños lo idolatran considerándolo el mejor jugador de la historia, superando a las leyendas Pelé y Diego Armando Maradona.

Por eso, no es extraño que a un niño le hayan celebrado su cumpleaños con una temática de Lionel Messi. Lo curioso fue su reacción cuando le nombraron al “archirrival” del jugador del PSG. Y es que tan fanático era el pequeño de Messi, que mientras le cantaban su cumpleaños vestía una camiseta de la Selección Argentina y sostenía en sus manos una bandera de papel en representación de Argentina, el país del futbolista.

Sin embargo, mientras se cantaba la tradicional canción de cumpleaños, a uno de los asistentes se le ocurrió hacer un chiste que no cayó nada bien. Y es que en el momento que nombraban, en la canción, el nombre del pequeño, uno de los familiares gritó “CR7″, haciendo referencia a Cristiano Ronaldo, algo que no dejó pasar el niño y lo descompuso inmediatamente.

El pequeño fue a reclamarle, en medio del llanto y la rabia, por lo que empezó a tirar todo lo que se encontraba a su paso, mientras sus papás y los demás familiares intentaban calmarlo cantando “Messi, Messi, Messi”, pero lamentablemente, el daño ya estaba hecho y el niño no pudo contener su rabia y armó una verdadera pataleta porque nombraran al jugador portugués en su cumpleaños.

Y aunque el video fue días previos a la gran final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia, la cual terminó ganando la selección de Lionel Messi, el video se viralizó en redes sociales durante los últimos días, donde muchos usuarios celebraron la ternura que les producía el niño y le reprocharon al asistente que le jugó la broma con Cristiano Ronaldo, por no respetar el día en el que debían hacerlo sentir especial.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el duelo de estrellas en Arabia. - Foto: @cristiano

No obstante, el video también fue aprovechado por otros fanáticos de fútbol, que como suele ocurrir con estos temas, terminaron enfrentados entre seguidores de Messi y Ronaldo, en un ya repetido debate por saber quién es el mejor futbolista del planeta.

Leo Messi y Rafa Nadal, elogios entre sí antes de la elección por el mejor deportista del ostentoso Premio Laureus

Desde el año 2000 y hasta la fecha, la Academia Laureus World Sports ha rendido un reconocimiento a los mejores deportistas de Europa y Estados Unidos. La gala que entrega al ganador una estatuilla de recuerdo busca exaltar al deportista que mejor año haya realizado en su disciplina durante la temporada anterior.

Leo Messi de París Saint-Germain celebra después de marcar el cuarto gol de su equipo durante el partido de la Ligue 1 entre PSG y Lille OSC en el Parc des Princes el 19 de febrero de 2023 en París, Francia. - Foto: Getty Images

Los encargados de dar el veredicto final de este trofeo son los 71 miembros de la academia antes mencionada, panel que se compone de exdeportistas de gran trayectoria, que miden los méritos de quienes actualmente aún están en competencia para darles el trofeo. Entre los nombres más rutilantes del listado se encuentran exjugadores de fútbol como: Cafú, Alessandro Del Piero y Francesco Totti. De otras disciplinas hacen parte Boris Becker, Fabian Cancellara y Edwin Moses, entre muchos otros.

Entre los nombres más destacados está el del capitán y campeón de mundo con la selección Argentina, además del múltiple ganador español en el tenis, el campeón de la Fórmula 1, entre otros tantos que realizaron un 2022 de ensueño. No obstante, parece que ya hay preferencias para la elección y quién deba ser el ganador del ostentoso Premio Laureus 2022.

Lionel Messi y Rafael Nadal hacen parte de la lista de deportistas que van por el Premio Laureus. - Foto: Getty Images (Diseño SEMANA)

Rafael Nadal, acérrimo seguidor del Real Madrid, se desligó del pasado del argentino en Barcelona y a través de su cuenta de Instagram escribió: “Vamos, Leo Messi, este año te lo mereces tú”. Decantando de antemano que pudiera ganarlo él, pues cree que la participación en Qatar 2022 del futbolista lo hace merecedor.

Por su parte, el argentino no dudó en responder al mensaje abierto que le escribió el tenista y, a través de la misma vía, siendo bastante amplio, dijo: “Que un deportista tan grande como vos me ponga eso me deja sin palabras... Muchas gracias, Rafa Nadal, vos también lo merecés todo por la manera que competís cada vez que salís a la cancha. Sos un ganador, igual tenemos mucha competencia ahí, ¿eh? Lo merecen todos el Laureus este año, la verdad”.