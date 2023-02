“No fue leal lo que me hicieron”: María Isabel Urrutia se despachó tras su salida del Ministerio del Deporte

Este lunes, un gran remezón hubo en el Gobierno de Gustavo Petro, al confirmarse la salida de tres ministros, entre ellos la de María Isabel Urrutia, quien lideraba el Ministerio del Deporte en su gabinete. “Estamos en un momento decisivo para nuestras reformas y necesitamos más cohesión y determinación. Hago un llamado al Acuerdo Nacional, a que todas las fuerzas políticas, incluso de la oposición, los gremios, las asociaciones comunales, las organizaciones sociales y a cada uno de los colombianos y colombianas (para que) ayuden a construir este país con el debate y las propuestas”, sostuvo Petro.

Y añadió en su alocución: “Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza (que) con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén nos ayuden a construir este pacto social”.

Al conocerse la decisión del mandatario de la República, la exdeportista se mostró extrañada por su decisión, pues se vino a enterar hasta la alocución de este mismo. “No sabía, ni sospechaba, ni me dijeron previamente. Fue en la alocución”, aseguró en charla con SEMANA.

El Ministerio del Deporte, que lidera María Isabel Urrutia, firmó un convenio por 5.000 millones de pesos para implementar un sistema biométrico en los estadios. - Foto: guillermo torres reina

No obstante, y más allá de esta sorpresa, Urrutia comparó esta situación como una de las tantas por las que atravesó a nivel deportivo y aseguró que seguirá con la cabeza en alto. “Soy una campeona, una competidora. Cuando estoy en la tarima ya sé que me toca, me toca ganar o perder y perdí por ser honesta”, agregó.

Haciendo alusión a su temple, así como lo hacía en la halterofilia, la exministra afirmó que buscaba lo mejor para el deporte del país y no “para los políticos”, a quienes “no les gustó” que ella trabajara en las falencias que había. “Empecé a cambiar todo eso y a los políticos no les gustó, tenemos reforma laboral, pensional y reformas de reformas. Me duele por los deportistas”, dijo para este medio.

María Isabel Urrutia, primera ministra del Deporte. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Asimismo, Urrutia les aseguró a los millones de colombianos que “nunca” hizo las cosas mal y que siempre fue “en contra de la corrupción”, razón lo que terminó por fuera del ministerio.

Seguido a ello, la exatleta contó que en el Ministerio del Deporte hay mucha corrupción y que ella no pudo hacer muchas cosas por el deporte del país que buscaba hacerlo crecer desde los más pequeños. “No me dejaron hacer mucho en cinco meses, lograr recuperar Juegos Nacionales, hacer que los niños hagan deporte, nada pude hacer. Esa es la frustración. Dios sabe dónde me pone y dónde no”, dijo para SEMANA.

Finalmente, Urrutia contó cómo fue su despedida con Petro y sus compañeros, a quienes agradeció por la oportunidad, pero que también mandó un vainazo por la forma de su salida.

“Yo le agradecí por darme la oportunidad. Fue una oportunidad linda. Fue de saber y conocer, agradecí, saludé a mis compañeros, pero no fue leal lo que me hicieron. Me hubieran llamado tres horas antes o una hora antes a decirme y yo entiendo porque sé lo que es la política y sus acuerdos”, dijo.

“Me siento ilusionada con lo que hice porque el pueblo colombiano se dio cuenta de lo que hice por los deportistas. Las encuestas lo dicen. Salvar juegos nacionales, ir a los territorios, hacer que cambie la forma de contratación en el ministerio, de 2.700 funcionarios quedaron 1.000. Eso es una cosa importante, creo yo, aunque para los políticos no es importante por la época. Funciona esto dándole más importancia al político que al deportista”, agregó.

Finalmente, el puesto de María Isabel Urrutia será tomado por Astrid Rodríguez, quien antes de ser ministra fue congresista en dos períodos (2002-2006 y 2006-2010) y luego fue entrenadora en el IDRD y directora de los IV Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa.

“He decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte, para que, con nuevas energías, puedan culminar el proceso de reformas iniciadas. Seguiremos buscando consensos y acuerdos para consolidar y profundizar nuestras reformas”, agregó el presidente.