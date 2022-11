“No me lo perdono”: Sebastián Viera dio la cara tras su insólita expulsión con el Junior

La fecha 1 de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay dejó un claro ganador en cuanto a los memes se refiere. Sebastián Viera, arquero del Junior de Barranquilla, se ganó una ola de burlas por cuenta de la expulsión que sufrió ante Pereira y que dejó a su equipo con 9 hombres para el remate del partido.

Viera cobró un penal al minuto 92 y luego de convertir salió corriendo hacia el banquillo. En medio de la celebración se quitó la camiseta, olvidando por completo que ya tenía amarilla y, por consecuencia, saldría expulsado a falta de algunos minutos más de tiempo añadido, en los que Jhon Fredy Pajoy, delantero, tuvo que tomar su lugar bajo los tres palos.

Para la mala fortuna del cuadro tiburón, Jhonny Vásquez se encontró un balón picando en el área y la mandó a guardar al minuto 90+9, decretando el 4-3 final, que deja a Pereira en la punta del grupo A por encima de Santa Fe, Millonarios y Junior, en ese orden.

Lo más grave para los junioristas es que no podrán contar con Viera y Carlos Bacca el miercoles, puesto que ambos vieron la cartulina roja en la recta final del encuentro ante los matecañas. Millonarios será el gran beneficiado de ese par de ausencias, que sin duda impactarán fuerte en la estrategia de Julio Comesaña.

La figura de la noche Mario Sebastián Viera 😂😂😂😂😂😂😂pic.twitter.com/5HaXnwfQjc — The League + (@LeagueOfi) November 7, 2022

En rueda de prensa, Julio Comesaña aseguró que hablaría en privado con Viera para escuchar las razones de su error, sin embargo, el portero salió a pedir disculpas públicamente y explicar qué sucedió en esos minutos entre el penal y la expulsión.

“La primera amarilla, no fue una amarilla… es más, me la sacó el árbitro en un segundo. No había hecho tanto para una amarilla. No la retuve tanto en el momento. Seguí jugando tranquilo”, relata el uruguayo a El Heraldo. “Después, cuando cobran el penal, lo voy a patear. El árbitro revisaba el VAR y yo nada más estaba pensando: ‘cómo voy a patearlo’. Vi que era el minuto 90, y puse la pelota”, completó.

Según Viera, en todo momento estuvo pensando en marcar y no en cómo celebraría si el balón terminaba al fondo de la red. “Hago el gol, y festejo, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza, antes de patear el penal o después, que tenía tarjeta amarilla. Me había olvidado por completo”, admitió.

Mientras iba corriendo al banquillo, algunos de sus compañeros y miembros del cuerpo técnico le avisaron sobre la amonestación. “Fue una reacción sin pensar, una reacción de la que caigo en cuenta cuando me acerco a la zona técnica y Héctor Fabio (Báez) me dice que tengo amarilla. Fue algo rápido que no lo pensé, lamentablemente. Nunca lo tuve presente. Pensé en otras cosas, menos en eso”, reitera el experimentado portero de 39 años.

Después de ponerse la camiseta, Viera se llevó las manos al rostro y le entregó sus guantes a Pajoy, que atajó con el buso de Jefferson Martínez, el portero suplente del equipo barranquillero. “Obviamente presenté disculpas a mis compañeros. Eso está claro. Recibí el apoyo de ellos. Lamentablemente se perdió el partido, eso agrandó el error, y me dolió mucho más. Es algo inexplicable. Todavía me pregunto por qué me quité la camiseta, son reacciones… no me lo perdono yo”, aseguró.

Martínez será justamente el llamado a defender el arco juniorista este jueves, en un partido clave para mantener las aspiraciones de clasificación a la final. “no me queda de otra que seguir adelante, confiar en mis compañeros y desearles lo mejor para el miércoles. Dios quiera que se haga un gran partido y se gane para seguir vivos en el cuadrangular”, finalizó.