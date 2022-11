“El colmo de los colmos”: así calificó Julio Comesaña la forma en que perdió Junior ante Pereira

Luego de la derrota de Junior en Pereira 4 a 3, en lo que fue un partidazo por la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay, el técnico de los tiburones, Julio Abelino Comesaña, se quejó por las expulsiones que recibieron dos de sus máximos referentes y que permitieron que el equipo pereirano finalmente se quedara con los tres puntos.

Junior de Barranquilla terminó con nueve jugadores, producto de que, al minuto 80, Carlos Bacca recibió una roja directa después de darle una descalificadora patada a un jugador del Deportivo Pereira. Pero lo peor sucedería al final, cuando después de empatar el partido, por medio de un penalti pateado por Sebastián Viera, el arquero celebró quitándose la camiseta, olvidando que ya tenía amarilla, por lo que fue expulsado al recibir doble amarilla y dejando a su equipo sin arquero, ya que Comesaña había realizado todos los cambios.

Comesaña, se dirigió a la rueda de prensa en el estadio Hernán Ramírez Villegas y, antes de cualquier crítica o reproche para su equipo, elogió el partido que se acababa de disputar y que emocionó no solo a los hinchas de los dos equipos, sino que fue calificado por muchos otros como el mejor partido del semestre en Colombia.

“En mi concepto fue un partido extraordinario, no para la gente solo, para nosotros. Fue un gran juego, incluso de aspectos tácticos por parte de los dos equipos. Necesitábamos hacer un partido redondo como este. Después la estabilidad emocional juega por las distintas situaciones, pienso que el árbitro estaba apurado por pitar penales y el VAR afortunadamente lo salvó. Nada pude empañar este espectáculo”, manifestó Comesaña.

Ante las situaciones de las dos expulsiones, el entrenador uruguayo manifestó que ellos mismos sabían quién había sido irresponsable y quién no. En un claro mensaje a la insólita expulsión de Sebastián Viera. “Los que hemos estado adentro de una cancha jugando sabemos qué es irresponsabilidad y qué no es. Es un tema que voy a hablar con los jugadores, hoy no miro eso”, afirmó Comesaña.

“las expulsiones nos dejaron en una mala situación porque el único delantero que teníamos era Bacca, ahora no lo tengo por expulsión. Estamos al filo de la navaja y esto de hoy, lo de Viera, lo hablaré con él. Hay jugadores que por su manera de ser calientan los partidos con empujones. Nunca aprendemos”. Agregó el entrenador de los rojiblancos.

Y aunque Julio Comesaña intento enfocarse en el partido que tendrá el miércoles con Millonarios por la segunda fecha, no pudo dejar de hablar de las dos expulsiones que le costaron la primera derrota en el cuadrangular A. “nosotros vamos tratando de solucionar, mire esto ahora, el colmo de los colmos es lo de hoy. Tenemos que ser fuertes y seguir peleando”.

Luego de la derrota de Junior, muchos hinchas del equipo culparon al arquero Sebastián Viera de la derrota por no tener presente que ya tenía tarjeta amarilla al momento de quitarse la camiseta. Este mismo hecho hizo que los hinchas de los demás equipos se burlaran del portero del equipo tiburón y le dedicaran varios memes y publicaciones en las que se divirtieron a costa del equipo barranquillero en las redes sociales.