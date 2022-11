Burlas contra Sebastián Viera por su insólita expulsión; ni en Junior se lo perdonan

Un auténtico partidazo se vivió este domingo entre Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla. El cuadro ‘matecaña’ ganó en el último minuto para ponerse primero del cuadrangular A y poner a soñar a su afición con una histórica clasificación a la final, aunque todavía falta mucho camino por recorrer.

El partido terminó 4-3 a favor del conjunto local, que aprovechó la inferioridad numérica de su rival para marcar dos goles en el tramo final y llevarse los tres puntos. El juego parecía encaminado a terminar con empate a dos goles hasta que Carlos Bacca vio la roja al 81 y cinco minutos después Pereira marcara por medio de Brayan León.

Junior empató al 90+3′ con un penal convertido por Sebastián Viera, quien luego se convertiría en objeto de memes y burlas en redes sociales. El arquero se olvidó que ya tenía amarilla y en la celebración se quitó la camiseta, hecho que le significó la segunda amonestación y por ende la expulsión.

En la transmisión oficial se vio el momento en que Yesus Cabrera corre para avisarle a Viera que tiene amarilla, sin embargo, ya era demasiado tarde y el árbitro lo había visto, sumado a que los jugadores de Pereira le reclamaron inmediatamente.

La figura de la noche Mario Sebastián Viera 😂😂😂😂😂😂😂pic.twitter.com/5HaXnwfQjc — The League + (@LeagueOfi) November 7, 2022

Ese hecho provocó que Jhon Fredy Pajoy, delantero de Junior, tuviera que ponerse el buso de portero y atajara en los minutos finales. Para su mala suerte, Pereira volcó el ataque al arco rival y logró el tanto con un furioso remate de Jhonny Vásquez, que hizo estallar de emoción a las tribunas del Hernán Ramírez Villegas.

En el cuadro local todo fue alegría, mientras que en Junior la decepción aumentó tres días después de haber perdido la final de Copa Betplay a manos de Millonarios. Julio Comesaña, entrenador del cuadro barranquillero, se refirió a la insólita expulsión de Viera y al camino que les resta en estos cuadrangulares.

“Lo que hemos estado dentro de una cancha jugando sabemos qué es irresponsabilidad y qué no es. Es un tema que hablaré con los jugadores, eso no lo miro hoy”, dijo el uruguayo. “Lo de Viera lo hablaré con el también, los demás hay jugadores que por su manera de ser calientan mucho los partidos, nadie le pega a nadie, y se empiezan a calentar. No aprendemos nunca, varios jugadores se van detrás del árbitro cuando pita algo. Solo el VAR le puede decir que se equivocó”, agregó.

Lo cierto es que la afición de Junior quedó bastante molesta con el rendimiento del equipo y la actuación de su arquero, que se perderá el partido del próximo miércoles frente a Millonarios en el Estadio Metropolitano, al igual que Carlos Bacca.

Bacca marcó uno de los tres goles de Junior - Foto: Dimayor

Comesaña tendrá que buscar opciones en ataque, pues no tiene alternativas para el puesto de delantero centro. “Las expulsiones nos dejaron en una situación muy mala. Los únicos delanteros que teníamos, son Bacca y Cetré, y uno salió por lesión y otro por expulsión. No tengo más, Fernando Uribe no está, Carmelo Valencia no está bien. Mucha gente habla que no atacan, pero es porque estamos jugando al filo de la navaja permanentemente”, advirtió.

El estratega uruguayo no se fue sin destacar el partidazo que se jugó en Pereira y que robó la atención de miles de espectadores en la noche del domingo. “Estoy totalmente de acuerdo, en mi concepto fue un partido extraordinario, no solo para la gente, también para nosotros. Uno evalúa las cosas después, pero la verdad es que fue un gran juego, rico desde lo táctico por parte de los dos equipos. El árbitro no le hizo daño a nadie, aunque lo vi muy afanado por señalar penales. El VAR le salvó la jornada. No obstante, nada puede empañar este espectáculo”, terminó.