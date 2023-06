“Nos tratan como al Real Madrid”: Lucas González responde a las críticas por el bajonazo de Águilas Doradas

Águilas Doradas fue la gran decepción del grupo A de los cuadrangulares. Aunque finalizó en el todos contra todos como primero con 39 unidades y se clasificó con anterioridad a las finales, el equipo perdió en el primer partido 5 a 3 con Alianza Petrolera, empató sin goles con Pasto y perdió con Nacional tanto en el estadio Atanasio Girardot como en el Alberto Grisales.

Los de Lucas González se quedaron apenas con un punto.

“Estos muchachos han hecho, hasta este momento, un semestre increíble. Todos teníamos la ilusión de llegar a la final, lo dijimos desde el primer día, pero desafortunadamente en el fútbol hay un elemento suerte que no controlas. El mayor reconocimiento que podemos tener nosotros es que, aun con las bajas que hemos tenido, como Jeison Quiñones y Kevin Castaño, y aun así, nos hemos enfrentado con el equipo que más títulos en el FPC, con la historia más grande y los hemos logrado someter en ambos partidos”, dijo Lucas González, técnico del equipo del Oriente de Antioquia, refiriéndose a los dos jugadores que perdió, Quiñones el defensa por lesión y el volante Castaño porque su nuevo equipo está en el fútbol mexicano.

Paulo Autuori y Lucas González - Foto: Dimayor

Otra vez, el equipo dorado superó a Nacional en posesión de balón y en cantidad de opciones de gol. Por eso Lucas González aprovechó la rueda de prensa posterior al juego para responder a Paulo Autuori, técnico de los verdolagas que en el juego del Atanasio dijo que la posesión era un “blablabla actual del fútbol”.

Al respeto el joven entrenador no dudó en recordarle al experimentado timonel brasileño que en los dos enfrentamientos, Kevin Mier fue la figura.

“Esto no es blablablá, estos son datos. Hemos sacado a Kevin Mier figura en ambos partidos. Nosotros, con el presupuesto que tenemos, enfrentando a un Nacional que tendría que ser muy superior a nosotros, logramos construir un equipo que podía venir a finales y enfrentarlos de tú a tú. Con jugadores muy importantes para nosotros, que no han podido estar, y sacamos a su portero, que es excelente. Es un gran reconocimiento al trabajo que han hecho los chicos. Lo único que yo puedo hacer es darle las gracias a ellos. Hoy más que nunca estoy orgullosos de ser su entrenador porque enfrentamos a un gran equipo y logramos grandes cosas en ambos partidos. Tomaremos dimensión de lo que hemos hecho cuando hayan pasado los semestres”, puntualizó.

Marco Pérez fue quien instauró su queja a través de redes sociales. - Foto: Dimayor

Lucas también le habló a los críticos de su equipo por no dar el rendimiento esperando en finales. De 4 partidos jugados, Águilas no ganó ni uno, empató uno y perdió 3. Marcó tres goles y recibió 7.

“Consumo poca prensa deportiva, pero sí escuché que cuando iniciamos los cuadrangulares, al equipo le ha caído mucha crítica. Es bonito tener ese elogio. Nos tratan como si fuésemos el Real Madrid, que todos los años tiene que ganar la Champions, o el City, que tiene que ganar la Premier. Se nos olvida que yo y mi cuerpo técnico estamos debutando en el fútbol profesional como entrenadores. La dimensión de lo que hemos hecho hasta hoy ha sido importante. Por corregir tenemos mucho. Tenemos que sentarnos a evaluar. Yo me baso en los datos para evaluar el juego de tu equipo. Si no sería un entrenador que habla de sensaciones influenciadas por la emoción”, recordó.

América, Águilas y Pasto ya están eliminados - Foto: Dimayor

Paulo Autuori no asistió a la rueda de prensa porque no le gustó el arbitraje de Bismark Santiago. Desde los micrófonos de la rueda de prensa, Lucas le hizo un llamado al cuerpo técnico de Nacional y los acusó de tirar balones al terreno de juego.

“No es normal que lluevan balones en un campo de fútbol. Es el elogio más grande que podemos tener. Enfrentamos al equipo más grande del fútbol colombiano. Eso es proporcional a su hinchada y a su infraestructura. Nosotros no tenemos eso. Llegar a un partido en el que te tienen que llover balones cuando el partido está terminando, porque seguro no lluven de nuestro lado porque queremos jugar. Entonces si alguien del banquillo de Nacional tiene que frenar a un recogepelotas para que el juego no se reanude, o que lancen varios balones desde la grada para que no se juegue, creo que es, más que una crítica, un halago, porque superamos a Nacional”, concluyó.