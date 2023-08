Nueva oportunidad: Felipe Aguilar reforzará a un ‘gigante’ del fútbol argentino

Independiente contrató a Felipe Aguilar

En el principio del año, le había costado bastante a Aguilar adueñarse de un cupo en el once titular, incluso al punto de sufrir una lesión muscular y alejarse en varias oportunidades, pero en la recta final demostró sus condiciones y al fin se quedó con un cupo en los once. A pesar de todo, no se quedó en el ‘granate’ y retornó al Atlético Paranaense, recién eliminado de Copa Libertadores.