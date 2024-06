Nuevo técnico de Liverpool sentencia el futuro de Luis Díaz: medio inglés filtró la crucial decisión

Desde la concentración de la Selección Colombia en Estados Unidos, el propio implicado aseguró que por su mente no pasa otra cosa que no sea estar en Anfield para el inicio de la próxima temporada. “Yo estoy muy feliz ahí en Liverpool, es un gran equipo y club, siempre quise jugar ahí, entonces estoy muy contento, tranquilo. No estoy pensando en otra cosa, estoy pensando en la Selección Colombia que es donde estamos”, indicó Lucho.