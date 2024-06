¿Cuánto le falta a Colombia para romper el récord mundial de partidos invicto? Así están las cuentas

Colombia tiene señalada la Copa América en el calendario como una asignatura pendiente. Han pasado 23 años desde su único título continental y en el seno del equipo se ilusionan con repetir la hazaña que consiguieron como anfitriones en 2001. Y razones no le faltan.

“Hace mucho tiempo que no sentíamos ese ‘feeling’. Vamos por un buen camino, aunque nuestra meta es la Copa”, afirmó James, quien pese a no tener continuidad en Sao Paulo — donde no juega desde finales de abril — volverá a ser uno de los puntales de Colombia en el torneo que se disputará en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio.