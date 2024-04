‘Olla podrida’ en la Liga Betplay: tildan de “sospechoso” polémico momento que sufrió el América

Adrián Ramos fue el que cometió la presunta falta, la cual, para muchos no existía. Sobre esta misma jugada, cabe mencionar, opinó una de las estrellas de la Liga Betplay. Se trata del centro delantero de Independiente Santa Fe Hugo Rodallega.

“La del gol invalidado anoche, como jugador, debió haber molestado mucho, que no lo hayan revisado da a entender que puede haber algo sospechoso y molesta mucho por lo que se está jugando ”, dijo Hugo Rodallega en el programa Zona Libre de Humo .

Carlos Bacca y Didier Moreno se destaparon por polémica en el Millonarios vs. Junior

La decisión de quedarse quietos según Carlos Bacca. “La decisión la tomamos los jugadores. Sentimos que no era justo lo que paso. Eso fue todo, lo decidimos porque fue injusto. Millonarios no merece que tengamos que hacer esta rueda de prensa así porque es un gran equipo, pero lastimosamente no es lo mismo que jugar con Millonarios 0-0 que 1-0 en contra. A veces los partidos se pierden por detalles. Ese detalle del primer gol nos sacó del partido”.