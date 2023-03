Óscar Rentería ‘zarandeó’ a Carlos Bacca y a JuanFer Quintero por el presente de Junior

Junior de Barranquilla es el equipo de moda en el fútbol colombiano, pero no por ser protagonista, sino por estar aún entre los últimos lugares de la tabla de posiciones con la nómina más cara del país.

El cuadro tiburón, que pertenece a la prestigiosa familia Char, ha tenido que cambiar durante la marcha de este 2023 varias cosas, la más importante de ellas a su entrenador, quien a comienzo de año era Arturo Reyes, y salió por no cumplir con las expectativas. Rápidamente, contactaron a un hombre con dureza a la hora de dirigir y con bastante experiencia.

Actualmente, quien se hizo cargo del equipo fue el mundialista Hernán Darío Gómez. El nacido en Medellín, tras tres partidos al mando, no ha conseguido que las cosas le salgan de la manera esperada, pero los dueños del cuadro tiburón ya mostraron el respaldo al ‘Bolillo’.

El máximo accionista del club, Fuad Char, habló en las últimas horas sobre el panorama del equipo y dejó varias pistas de lo que sucederá. En primera instancia, aseguró que el nuevo entrenador tendrá su respaldo, pase lo que pase, pues para él se tiene que acabar ese constante cambio de técnicos cada vez que hay malos resultados.

“Lo importante de un técnico como el ‘Bolillo’ es que estamos preparándonos, trabajando, pensando en el futuro”, dijo en charla con los medios.

'Bolillo' Gómez debutó con empate ante Santa Fe en su nuevo reto con Junior. - Foto: Dimayor

Además, el empresario confirmó una especie de ‘barrida’ en la nómina, pues durante este semestre se han presentado varios problemas con jugadores por el nivel deportivo o por los actos de indisciplina.

“En mayo vendrán cambios, trataremos de presentarnos en otras condiciones, con refuerzos importantes. Nos ha ido mal en este semestre y haremos todo lo posible para revertir esta situación. Se irán algunos jugadores y llegarán otros para poder darle una respuesta positiva a los aficionados”, agregó.

Carlos Bacca perdió una oportunidad insólita ante el arco en el juego contra La Equidad. - Foto: Captura de pantalla: Win Sports

Precisamente, a la par de esas declaraciones, en las últimas horas el periodista Óscar Rentería utilizó sus redes sociales para dar su concepto sobre lo que está pasando al interior del cuadro barranquillero, precisando sobre cuál sería la solución a toda esa crisis que vive el club rojiblanco: “Directivos, periodistas, jugadores y aficionados a colaborar (con) el ‘Bolillo’ Gómez, porque es el único que los puede sacar del problema”.

Tras defender al técnico, posteriormente no escatimó a la hora de criticar a dos de los referentes más importantes del equipo, siendo uno de ellos bastante ácido: “Carlos Bacca, ¿a vos no te da pena cobrar tanto dinero y estar de suplente en el equipo? Y a vos Quinterito, ¿por qué no jugás como en River Plate?, metido en el área contraria, buscando pases de gol y remates con peligro de anotación, no tirado atrás donde nadie te marca”. Finalmente, dijo: “A colaborarle al ‘Bolillo’, es el único que puede sacarlos del sótano”.

De vuelta al ruedo

Durante las últimas semanas, el nombre del experimentado periodista Óscar Rentería ha sido tendencia en Colombia por su polémica salida de la cadena radial Caracol Radio. El propio comunicador aseguró que desde la emisora lo ‘echaron al agua’ con las directivas, algo que ocasionó su inmediata salida. Además, dio a entender que su libertad de expresión se le cortó por completo al dar una opinión sobre este tema.

No obstante, en las últimas horas uno de sus colegas, como lo es el periodista Jaime Dinas, aseguró que Óscar estaría “muy cerca” de firmar con uno de los programas deportivos radiales que marcan sintonía en Colombia.

La información que apunta la llegada de Rentería a W Radio. - Foto: Captura Pantalla: Twitter Jaime Dinas.

Dinas contó que Rentería estaría a nada de llegar a W Radio, más exactamente al programa ‘Peláez y De Francisco’, uno de los espacios que marcó audiencia con la llegada de los experimentados Hernán Peláez y Martín de Francisco.

Además, según Dinas, Óscar Rentería también tendría una oferta sobre la mesa de RCN Radio, otro de los fuertes competidores en materia deportiva.